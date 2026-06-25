◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦スコットランド―ブラジル（２４日、マイアミ競技場）Ｃ組の第３戦２試合が行われ、唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦。前半７分にＦＷビニシウスの３試合連続ゴールで先制すると、同アディショナルタイムにもビニシウスが右からのクロスを頭で決め、２―０で折り返した。前回大会４位と躍進