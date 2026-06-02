山下美月、美デコルテのぞく黒ドレス姿 映画『キングダム』初参加に感慨「第1弾を初日に一人で観に行っていた」
7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアがきょう2日、東京・有明アリーナで行われた。俳優の山下美月が登場し、同シリーズに初出演する思いを語った。
【全身ショット】うつくしい…！美デコルテのぞく黒ドレス姿の山下美月
山下は美デコルテのぞく艶やかな黒ドレス姿で登場。今作では秦国王・エイ政に仕える宮女・陽役を演じた山下だが、「第一弾が公開された時にまだ10代だったんですけど、一人で渋谷のTOHOシネマズに観に行った記憶があります。初日に観に行ったんですけど、客席が満席で、前から2列目で観ることができた時に、本当に素晴らしい作品だなと心から感動した記憶があって、その第5弾に参加させていただいて光栄です」と出演を喜んでいた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストも参加した。
【全身ショット】うつくしい…！美デコルテのぞく黒ドレス姿の山下美月
山下は美デコルテのぞく艶やかな黒ドレス姿で登場。今作では秦国王・エイ政に仕える宮女・陽役を演じた山下だが、「第一弾が公開された時にまだ10代だったんですけど、一人で渋谷のTOHOシネマズに観に行った記憶があります。初日に観に行ったんですけど、客席が満席で、前から2列目で観ることができた時に、本当に素晴らしい作品だなと心から感動した記憶があって、その第5弾に参加させていただいて光栄です」と出演を喜んでいた。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストも参加した。