お笑いタレントのキンタロー。が１日、都内で「おたからや 新ＣＭ発表会」に出席した。

ダチョウ倶楽部、純烈とともに新ＣＭに出演し「おたからやチーム紅一点のキンタロー。です。キュイーン。かわいいが取りえです」と顔に指を当ててポーズを決めながら、あいさつ。この日身につけたカバン型の顔ハメパネルは「これがないと落ち着かない。（山手線乗れる？）乗れます。日比谷線も乗ってきます」と話し続けた。

撮影では「純烈」酒井一圭に肩車されたというが「指毛が見えちゃったらどうしようと思って、心配しちゃった」と回想。酒井から「まあまあ見えていた」と率直な感想が返ってくると「ひどいよ、兄さん」とアニメ・サザエさんの人気キャラクター・カツオの声をまねて返した。

ＣＭ中ではＡＫＢ４８の「会いたかった」の替え歌も流れる。前田敦子のものまねでブレイクしたキンタロー。は「勝手に持ち歌だと思ってるから、すぐ歌った」と笑顔。撮影での雰囲気を「ＡＫＢ４８みたいなにぎやかさがある」と振り返った。金の買い取り価格を当てるクイズでも「ＡＫＢ４８、４８００万円。フライングゲット」と予想し、ＡＫＢ４８愛を爆発させた。

最後は純烈の前で、純烈の酒井がプロデュースする後輩グループ「モナキ」のメンバー・おヨネのモノマネを披露。白川は「似ていない」とツッコミをいれたが、プロデューサーの酒井は「すごかったです」とコメント。キンタロー。は「このモノマネ、買い取りしてもらえませんでした」と残念そうだった。