BOYNEXTDOORジェヒョン、右手中指骨折で当面ギプス着用 今後のスケジュールは「流動的に運営」
【モデルプレス＝2026/06/01】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のJAEHYUN（ジェヒョン）が右手中指を骨折したことがわかった。6月1日、所属事務所「KOZ ENTERTAINMENT」がグローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。
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「BOYNEXTDOORのメンバーJAEHYUNは先日、コンテンツの撮影中に指を負傷し、病院で受診しました」と報告。「検査の結果、右手中指が骨折しており、当分の間ギプスを着用して無理な動作は控えるようにとの診断を受けました」と怪我の詳細を説明した。
今後について「予定されたスケジュールにすべて参加したいというアーティストの意志が強い状態ですが、当社はアーティストの回復を最優先に考え、今後のスケジュールを流動的に運営していく」と発表。「後日スケジュールの変更がある場合は、お知らせにてファンの皆様に改めてご案内いたします」と伝えている。
BOYNEXTDOORは6月8日、初のフルアルバムとなる1st Studio Album『HOME』の発売を控えている。5月11日には、先行公開曲『ddok ddok ddok』がリリースされた。（modelpress編集部）
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◆BOYNEXTDOORジェヒョン、右手中指骨折
「BOYNEXTDOORのメンバーJAEHYUNは先日、コンテンツの撮影中に指を負傷し、病院で受診しました」と報告。「検査の結果、右手中指が骨折しており、当分の間ギプスを着用して無理な動作は控えるようにとの診断を受けました」と怪我の詳細を説明した。
◆BOYNEXTDOOR、6月8日に1st Studio Album「HOME」リリース
BOYNEXTDOORは6月8日、初のフルアルバムとなる1st Studio Album『HOME』の発売を控えている。5月11日には、先行公開曲『ddok ddok ddok』がリリースされた。（modelpress編集部）
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