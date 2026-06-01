夏になると増える「熱帯夜（ねったいや）」。夜になっても気温が下がらず、寝苦しさや睡眠不足、夜間の熱中症のリスクが高まります。近年は都市部を中心に熱帯夜の日数も増加傾向です。今回は熱帯夜の意味や原因、快適に眠るためのポイントを解説します。

熱帯夜とは？ 夜も気温が下がりにくくなる理由

夏になると「真夏日」「猛暑日」といった言葉を耳にする機会が増えます。最高気温が３０℃以上の日を「真夏日」、３５℃以上の日を「猛暑日」、そして４０℃以上の日を「酷暑日」と呼び、夜間の最低気温が２５℃以上となる日は「熱帯夜」と呼ばれます。気象庁では、前日の夕方から翌朝までの最低気温が２５℃を下回らなかった場合を熱帯夜としています。





夏は昼間に強い日差しで地面や建物が熱せられ、その熱が夜になっても残り続け、気温が下がりにくくなります。特に太平洋高気圧に覆われる時期は暖かい空気に包まれやすく、夜も蒸し暑さが続きます。さらに湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるため、実際の気温以上に暑く感じられます。風が弱い夜は、暖かい空気が地表付近にとどまりやすく、寝苦しい夜となります。都市部では「ヒートアイランド現象」の影響も大きく、アスファルトやコンクリートが昼間の熱をため込み、夜間に放出することで気温が下がりにくくなります。車やエアコン室外機からの排熱も、夜の暑さを強める一因となっています。グラフのように近年は東京など都市部を中心に熱帯夜の日数が増える傾向があり、昼間の猛暑だけでなく、夜の暑さへの対策も重要になっています。

熱帯夜で注意したい”夜間熱中症“

熱中症というと炎天下の屋外で発生するイメージがありますが、実は夜間や室内でも起こります。特に熱帯夜は寝ている間にも体へ大きな負担がかかるため、注意が必要です。寝ている間は気づかないうちに汗をかき、体の水分が失われています。室温や湿度が高い状態が続くと、汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなります。知らないうちに水分が失われ、脱水状態となり、夜間熱中症につながることがあります。また寝苦しさは、翌日の体調不良や夏バテにもつながります。夜間に何度も目が覚める、朝からだるさが残るといった場合は、寝室の環境を見直すことが大切です。



特に注意が必要なのは、高齢者や小さな子供です。高齢者は暑さを感じにくく、子供は体温調節機能が未熟なため、大人以上に暑さに影響を受けやすい傾向があります。さらに日中に屋外で活動した人や疲れがたまっている人、睡眠不足が続いている人も熱中症リスクが高まりやすくなります。夜だから安心ではなく、寝ている間の暑さにも十分な注意が必要です。

熱帯夜を快適に過ごすには

熱帯夜では、気温だけでなく湿度を下げることも重要なポイントです。室内に熱がこもったままだと寝つきが悪くなり、睡眠の質の低下につながります。夜間の熱中症対策として、就寝中も室温が上がりすぎないよう調節することが大切です。設定温度は２６℃〜２８℃を目安に、扇風機やサーキュレーターも同時に使いながら空気を循環させると快適に過ごしやすくなります。



また、寝る前の行動にも注意が必要です。寝る前の激しい運動や熱い風呂への入浴は体温を上げやすいため、ぬるめのお風呂にゆっくり入ることで、体温が自然に下がり、眠りにつきやすくなる場合があります。



その他にも

・寝る前にコップ一杯の水を飲む

・通気性や吸湿性の良い寝具を使う

・冷感素材のパジャマを活用する

・日中はカーテンなどで日差しを遮る

・枕元に飲み物を用意しておく



といった工夫も効果的です。

夜の暑さへの備えも重要

夏は最高気温に注目しがちですが、実際には「最低気温」も体調管理に大きく関わっています。夜になっても暑さが続くと、睡眠不足や疲労の蓄積に繋がり、熱中症リスクも高まります。



天気予報では日中の最高気温だけでなく、最低気温（夜の気温）もチェックすることが大切です。特にまだ暑さに慣れていない時期は、無理をせず室温の管理や水分補給を心掛けながら過ごしましょう。昼間だけでなく、夜の暑さにも注意しながら、無理のない暑さ対策を心掛けることが大切です。