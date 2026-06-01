朝の駅で缶チューハイを飲む“スーツ姿の会社員”たちの心の叫び「ホームのベンチで涙が…」「怠けていたわけではなかった」

朝の駅で缶チューハイを飲む“スーツ姿の会社員”たちの心の叫び「ホームのベンチで涙が…」「怠けていたわけではなかった」