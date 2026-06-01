女優「中越典子」の“愛車”が話題に！

2026年1月16日、女優の中越典子さんが自身のインスタグラムを更新し、普段の生活に寄り添う愛車との写真を披露してファンの間で話題を集めました。

この日の投稿は、友人の誕生日をお祝いした際の大切なひとときを振り返るもの。中越さんはカフェで楽しく過ごした様子や友人への感謝の言葉とともに、「マイチャリ公開！笑」とユーモアを交えて1台の自転車を紹介しています。

【画像】超カッコいい！「中越典子」と「自転車」を画像で見る！（17枚）

公開された愛車は、マットブラックの落ち着いた色合いが印象的なママチャリタイプの自転車です。後ろには子ども用のシートがしっかりと装備されており、日々の送り迎えやお買い物など、暮らしの足として大活躍している様子が伝わってきます。

芸能人という枠にとらわれず、飾らない日常に自然と溶け込んでいるその雰囲気がとても印象的でした。

こうしたお茶目な一面と等身大の日常をそのまま切り取った投稿に、SNSでは多くの反響が寄せられました。

「飾らない感じが好き」「自然体で素敵」「マイチャリがおしゃれで実用的、好感が持てる」といった温かい声や、日常をオープンに見せてくれたことへの感謝のコメントが届いています。

ファンだけでなく多くの人の心を和ませたこの投稿。身近に感じられる素顔をそっと見せてくれた中越さんのSNSには、これからも注目が集まりそうです。