◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）

アイスランド戦では、Ｗ杯メンバーから選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）が務めた左シャドー（１トップ後方）の代役探しが注目ポイントだった。ＭＦ伊東が初めて同位置で先発したが、４５分間の出場で不発。本来右ウィングバック（ＷＢ）や右シャドーが主戦場でスピード、推進力が持ち味の伊東の前方に十分なスペースはなく、課題を残した。

後半開始からは左ＷＢの中村を１列上げ、終盤はＦＷの後藤もテストした。森保監督はこの日起用した３人について「完成度からすればまだまだ足りないところはあるが、テストとしては間違いなく今後につながる。相手との（実戦の）プレー機会で選手たちが感覚的にいい手応えをつかんでいると思う」と一定の評価を与え、向上の余地を残した。

ただ、終了間際に相手ゴールをこじ開けたものの、左シャドーに関してはドリブル突破が持ち味の三笘、森保ジャパン最多の２６得点をたたき出した南野の不在があらためて浮き彫りとなった。右鎖骨の骨折からの試合復帰を目指すＭＦ鈴木唯人（フライブルク）の回復も待たれる中、１４日（日本時間１５日）のＷ杯初戦・オランダ戦まで残された時間は少ない。

指揮官は「今日プレーした３人と周りのコンビネーションはＷ杯に向けて上がっていくと思う。我々の戦術の選択肢としては間違いなく手応えをつかめて、増やせた」と前向き。最適解を見つけられるかが、世界一へのカギとなる。（岩原 正幸）