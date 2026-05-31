新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３０日高岡大会のＢブロック公式戦で、エル・デスペラードがＫＵＳＨＩＤＡ（４３）から５勝目を挙げた。

２０１８年大会の公式戦以来、実に８年ぶりの対戦となった両者は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いを展開した。デスペラードはマフラーホールドをアームロックに切り返されるなど、裸足スタイルのＫＵＳＨＩＤＡによる徹底した左腕攻めに苦戦を強いられた。

ならばと繰り出したロコ・モノからのピンチェ・ロコはカウント２で返される。マッドスプラッシュはアームロックでキャッチされ、マサヒロ・タナカ、バック・トゥ・ザ・フューチャーと怒とうの猛攻にさらされた。

しかしデスペラードも執念で３カウントは許さない。２発目のバック・トゥ・ザ・フューチャーを阻止すると、垂直落下式リバースタイガードライバーで逆転。最後はピンチェ・ロコで粘るＫＵＳＨＩＤＡを振り切った。

２敗を死守したデスペラードはＢブロックの単独首位に浮上した。バックステージでは「キツっ！ 最高だぜ？ 俺はさ、結構ねちっこい性格してるのは知ってるでしょ？ だから過去の俺がやった失敗っていうのはなかなか忘れないんだよ。上書きできないと、いろんなことって」と、ＫＵＳＨＩＤＡとの過去の対戦で納得できなかった試合があったことを回想。

「それでその時来てくれたお客さんが報われるわけじゃないけど、少なくとも俺はその経験があったからいまこの試合のレベルを保ててると胸張って言える。あれは必要なことだったんだ、俺にとって。ＫＵＳＨＩＤＡ、俺にとって必要な相手だ！ まあ足はいらねえけど、またな」と充実の表情を浮かべていた。