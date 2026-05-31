「冨安は大丈夫なのか」本人も認めた“欠けている部分”…W杯制覇の鍵を握るDFの現在地【日本代表】
北中米ワールドカップで優勝を目指す日本代表。その目標達成の大きな鍵のひとつが、“冨安健洋のコンディション”だ。
このDFの実力は折り紙付きだ。長友佑都が「後ろにいると安心できる」と絶賛すれば、吉田麻也も「彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる」と評する。要するに、冨安が万全であれば世界制覇への期待値もグッと高まるわけだ。
ただ、度重なる怪我に苦しめられてきただけに、不安も付きまとう。実際、３月の英国遠征も怪我を理由に招集辞退している。そのなかで気になる要素のひとつが、試合勘。アイスランド戦の前日練習後、囲み取材に応じた本人は自身の現在地を以下のように述べている。
「思ったよりもアヤックスで試合に出られなかったので、欠けている部分はあると思いますけど、そこはやっていかないと戻ってこないので」
冨安は大丈夫なのか──。その問いへの答えのひとつが、アイスランド戦でのパフォーマンスになるだろう。スタメン出場してハイパフォーマンスを披露できれば、オランダ戦での先発起用も現実味を帯びてくるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
このDFの実力は折り紙付きだ。長友佑都が「後ろにいると安心できる」と絶賛すれば、吉田麻也も「彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる」と評する。要するに、冨安が万全であれば世界制覇への期待値もグッと高まるわけだ。
ただ、度重なる怪我に苦しめられてきただけに、不安も付きまとう。実際、３月の英国遠征も怪我を理由に招集辞退している。そのなかで気になる要素のひとつが、試合勘。アイスランド戦の前日練習後、囲み取材に応じた本人は自身の現在地を以下のように述べている。
「思ったよりもアヤックスで試合に出られなかったので、欠けている部分はあると思いますけど、そこはやっていかないと戻ってこないので」
冨安は大丈夫なのか──。その問いへの答えのひとつが、アイスランド戦でのパフォーマンスになるだろう。スタメン出場してハイパフォーマンスを披露できれば、オランダ戦での先発起用も現実味を帯びてくるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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