“初海外”から1年でW杯切符掴んだ22歳DF鈴木淳之介「まだ若い部類。フレッシュさを出していければ」

“初海外”から1年でW杯切符掴んだ22歳DF鈴木淳之介「まだ若い部類。フレッシュさを出していければ」