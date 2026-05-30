【岡野あつこ監修】夫と一緒にいるのにひとりぼっち……あなたの「孤独度が分かる5つの質問」
「夫とはそれほど険悪な関係ではないのに、なぜか寂しい」「子どもが巣立ち、夫と2人だけの生活に戻るのが不安」「夫とこのまま分かりあえずに人生を歩んでいくのだろうか」といった、モヤモヤした気持ちを抱えている人は多いもの。「結婚していても孤独を感じる」という相談も少なくありません。
もしそんな気持ちを抱えているなら、一度立ち止まって自分の心を見つめてみませんか。今回は、あなたの今の「孤独度を知るための5つの質問」をご紹介します。
【動画を見る】夫婦でいるのに一人ぼっちになる瞬間、理由はこれです
【質問1】今日あった出来事を一番に話したい相手は、夫とは別の人ですか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、夫婦の心の距離が少し開いているサインかもしれません。夫婦関係が良好な人は、うれしいことも悲しいことも、まずパートナーに伝えたいと思うものだからです。
反対に、「夫に話しても反応が薄い」「どうせ理解してもらえないだろう」などと思うようになると、夫婦の会話そのものをあきらめるようになっていくもの。これは、「存在を無視される孤独」の入り口です。
対策：まずは大きな話題ではなく、「今日こんなことがあったよ」という小さな会話を増やしてみましょう。心の距離は、小さな共有から少しずつ縮まっていきます。
【質問2】本当は言いたいことを飲み込むことが増えていませんか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、「どうせ言っても変わらない」と思って我慢を続けている人が少なくありません。けれども我慢は消えることはなく、心の中に積み重なっていきます。するとやがて「もう何も期待しない」という状態になってしまいます。これは「我慢のやり場がない孤独」で、とてもつらいことです。
対策：いきなり大きな不満をぶつける必要はありません。「私はこう感じているよ」という正直な気持ちを、小さなことから伝える練習をしてみてください。
【質問3】夫と一緒にいるのに、ひとりぼっちだと感じることがありますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ人にとって、「同じ家にいるのに孤独」という状況は、もっともつらい孤独を抱えている状態ではないでしょうか。私たちは1人でいることよりも、「一緒にいるのに、一番大切な人とつながれないこと」に深く傷つくものだからです。
対策：まずは夫婦の接点を少しだけ増やしてみましょう。「一緒にお茶を飲む時間をつくる」「2人で同じテレビ番組を観る」「週末に2人でスーパーに買い物に行く」というように、大きな変化より小さな接触が意外と効果があります。
【質問4】「この先もずっと今のままなのかな」と不安になることがありますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、「未来が見えない孤独」のサインです。というのも、私たちは今がつらいだけならある程度は耐えられるもの。苦しいのは、「これがずっと続くのか」と思ってしまうことだからです。
対策：未来を変えるには、まず自分の人生の予定を入れることです。旅行でも習い事でも仕事でも、なんなら推し活でも構いません。夫婦以外の楽しみを持つことで、人生に希望が生まれるようになるからです。
【質問5】最近、心から笑えていないと感じますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、孤独が深くなっているサインです。孤独の中にいると、いつしか自分自身のことを後回しにするようになります。そして「夫婦関係が苦しい」状態から「人生そのものが苦しい」状態に変わってしまうので、とても危険です。
対策：まずは、あなたが好きなことを思い出してください。友人とのランチでも、本でも、ライブに行くのでも大丈夫。自分が心から笑える時間は、孤独の特効薬になります。
夫婦関係も人生も、急に変える必要はありません。まずは、「自分の気持ちに気付くこと」「小さな会話を増やすこと」「自分を大切にすること」からはじめてみませんか？ 「私って孤独なのかも」と気付いた瞬間から、その状況は少しずつ変えていくことができます。そのファーストステップはいつだって今日からなのです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)
もしそんな気持ちを抱えているなら、一度立ち止まって自分の心を見つめてみませんか。今回は、あなたの今の「孤独度を知るための5つの質問」をご紹介します。
診断｜あなたの「孤独度」が分かる5つの質問早速、今のあなたの「孤独度」をチェックしていきましょう。
【質問1】今日あった出来事を一番に話したい相手は、夫とは別の人ですか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、夫婦の心の距離が少し開いているサインかもしれません。夫婦関係が良好な人は、うれしいことも悲しいことも、まずパートナーに伝えたいと思うものだからです。
反対に、「夫に話しても反応が薄い」「どうせ理解してもらえないだろう」などと思うようになると、夫婦の会話そのものをあきらめるようになっていくもの。これは、「存在を無視される孤独」の入り口です。
対策：まずは大きな話題ではなく、「今日こんなことがあったよ」という小さな会話を増やしてみましょう。心の距離は、小さな共有から少しずつ縮まっていきます。
【質問2】本当は言いたいことを飲み込むことが増えていませんか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、「どうせ言っても変わらない」と思って我慢を続けている人が少なくありません。けれども我慢は消えることはなく、心の中に積み重なっていきます。するとやがて「もう何も期待しない」という状態になってしまいます。これは「我慢のやり場がない孤独」で、とてもつらいことです。
対策：いきなり大きな不満をぶつける必要はありません。「私はこう感じているよ」という正直な気持ちを、小さなことから伝える練習をしてみてください。
【質問3】夫と一緒にいるのに、ひとりぼっちだと感じることがありますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ人にとって、「同じ家にいるのに孤独」という状況は、もっともつらい孤独を抱えている状態ではないでしょうか。私たちは1人でいることよりも、「一緒にいるのに、一番大切な人とつながれないこと」に深く傷つくものだからです。
対策：まずは夫婦の接点を少しだけ増やしてみましょう。「一緒にお茶を飲む時間をつくる」「2人で同じテレビ番組を観る」「週末に2人でスーパーに買い物に行く」というように、大きな変化より小さな接触が意外と効果があります。
【質問4】「この先もずっと今のままなのかな」と不安になることがありますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、「未来が見えない孤独」のサインです。というのも、私たちは今がつらいだけならある程度は耐えられるもの。苦しいのは、「これがずっと続くのか」と思ってしまうことだからです。
対策：未来を変えるには、まず自分の人生の予定を入れることです。旅行でも習い事でも仕事でも、なんなら推し活でも構いません。夫婦以外の楽しみを持つことで、人生に希望が生まれるようになるからです。
【質問5】最近、心から笑えていないと感じますか？
□ はい
□ いいえ
診断：「はい」を選んだ場合、孤独が深くなっているサインです。孤独の中にいると、いつしか自分自身のことを後回しにするようになります。そして「夫婦関係が苦しい」状態から「人生そのものが苦しい」状態に変わってしまうので、とても危険です。
対策：まずは、あなたが好きなことを思い出してください。友人とのランチでも、本でも、ライブに行くのでも大丈夫。自分が心から笑える時間は、孤独の特効薬になります。
孤独は「弱さ」ではなく、心からのサイン「はい」にチェックが多かった人は、今、少し疲れているのかもしれません。でも安心してください。孤独は、あなたが弱いから感じるものではありません。むしろ、「もっとつながりたい」「もっと分かりあいたい」という気持ちがあるからこそ生まれる感情だからです。
夫婦関係も人生も、急に変える必要はありません。まずは、「自分の気持ちに気付くこと」「小さな会話を増やすこと」「自分を大切にすること」からはじめてみませんか？ 「私って孤独なのかも」と気付いた瞬間から、その状況は少しずつ変えていくことができます。そのファーストステップはいつだって今日からなのです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)