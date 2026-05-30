整形総額1300万円超えを公表しているユーチューバーの整形アイドル轟ちゃん（33）が、自身のXを更新。衝撃のビフォーアフター姿が話題となっています。



【写真】「脱いだ時」ベリーダンスの衣装で…お腹があらわに

「←脱いだ時 多少着た時→」と書き出し、2枚の比較写真を公開。



1枚目はピンク色の華やかなベリーダンス衣装を、2枚目は少しフリルがついた黒の水着を着用しています。2枚の写真を比べると、1枚目の大胆に露出された2段のぽっこりお腹が、2枚目の写真ではすっかり見えなくなっています。



本人も「腹の収納が得意すぎるのでデブの自覚一生湧かなくて困る」とつづっており、衝撃的なビフォーアフター姿にコメントでは「お腹隠しの技教えてほしい〜！！」「詐欺の領域」「異次元ポケットみたい」「脱いだ瞬間に真実を突きつけられるやつですね」「これめっちゃ分かるw」「錯覚バグ」「もはや魔法でしょ」などの声が寄せられました。



また後日には「『着痩せしすぎ』でバズった私ですが、腹を収納したのはAmazonのこの水着です！（3,000円くらい）」と着用していた黒の水着について紹介しています。



整形アイドル轟ちゃんは自身のSNSで「あるある動画」や「エピソード動画」などをアップ。また、自身の整形についてもたびたび語っており、過去の投稿では「1300万円以上の出費、若くて楽しいはずの20代をほぼ労働とダウンタイムで過ごして…」と明かしています。