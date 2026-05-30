63社105シリーズ、六本木で無料開催！ アスクル「いい明日がくる展」

記事ポイント 63社・105シリーズの商品を手に取って体験できる2日間親子で楽しめる6つの無料ワークショップを当日受付で開催六本木ヒルズアリーナにて入場料無料 63社・105シリーズの商品を手に取って体験できる2日間親子で楽しめる6つの無料ワークショップを当日受付で開催六本木ヒルズアリーナにて入場料無料

アスクルの体験型イベント「いい明日がくる展」が、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、六本木ヒルズアリーナで開催されます。

事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」の取り扱い商品を中心に、出展企業63社による105シリーズが一堂に集まります。

入場料は無料で、親子向けワークショップも無料で参加できます。

アスクル「いい明日がくる展」





イベント名：いい明日がくる展開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）開催時間：5月30日（土）10:00〜18:00（最終入場17:30）／5月31日（日）10:00〜17:00（最終入場16:30）会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）入場料：無料主催：アスクル株式会社出展社数：63社出展商品シリーズ：105シリーズ特設サイト：iiaskul.jp

「いい明日がくる展」は、アスクルの通販サービスで取り扱う商品を実際に手に取り、大きさ・重さ・手ざわり・使い心地まで確かめられる体験型イベントです。

商品展示エリアのほか、14社の出展企業ブース、POP UP STORE、クイズラリー、6つのワークショップ、プレイゾーンなど多彩なコンテンツが2日間にわたって展開されます。

展示商品は「時短・効率アップ」「心地よいデザイン」「気持ちがはれる」「ごみを減らす」「資源を守る」「社会にやさしい」の6カテゴリに分類されており、仕事場とくらしの両方を想定したラインナップが揃います。

香りや触感、視覚など五感を通じて商品を体験しながら、その背景にある環境・社会配慮の視点も確かめられます。

会場コンテンツ





会場内は木製スタンドに商品パネルが並ぶオープンなレイアウトで、来場者が自由に回遊しながら商品を手に取れる構成になっています。

14社の出展企業ブースではお試しサンプルや試飲・試食も提供されます。





POP UP STOREでは、展示商品を会場限定の特別価格で購入できます。

通常の通販価格とは異なる来場者向けの販売形式で、実際に試した商品をその場で手に入れられます。

クイズラリーとワークショップ





クイズラリーは、6マスのスタンプ欄とアスクルキャラクターが印刷された参加シートを使い、商品展示を見ながら環境・社会に関するクイズに挑戦する形式です。

完走するとエコバッグ・ノート・シールなどの限定ノベルティが配布されます（数量限定・なくなり次第終了）。





透明ビーズ入りのクリア容器型ゲル消臭剤を手に取って観察するワークショップをはじめ、オリジナルアイテム作りなど計6つの体験型プログラムが当日受付・無料で開催されます。

プレイゾーンではミニフォークリフト体験や海洋ごみ問題を学べるオブジェ作りも実施されます。

6つの展示カテゴリ





6カテゴリはパステルカラーで色分けされており、「時短・効率アップ」では交換頻度を抑えた仕様や複合機能を持つ商品、「ごみを減らす」では詰め替え・簡易包装対応の商品、「資源を守る」では再生素材・自然由来素材を用いた商品が展示されます。

「社会にやさしい」カテゴリには寄付連動型やジェンダーレスデザインの商品も含まれます。

会場には使用済みクリアホルダーの回収コーナーも設置されており、5枚以上持参すると数量限定のノベルティと交換されます。

来場者が記入する「いいかも、これ」ボードへの意見が今後の商品開発に反映される可能性もあります。

詰め替え対応・再生素材・ジェンダーレスデザインなど、環境と社会を意識した105シリーズが六本木ヒルズアリーナに集まり、仕事帰りの立ち寄りから親子の週末おでかけまで幅広く対応できる2日間となっています。

当日受付・無料の6つのワークショップは子どもと一緒に環境問題を体験的に学べる構成で、家族での来場にも適した内容です。

アスクル「いい明日がくる展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場に事前予約は必要ですか？

A. 入場料は無料で、事前予約は不要です。

ワークショップも当日受付での参加となります。

Q. ワークショップはどのような内容ですか？

A. オリジナルアイテム作りをはじめとする6種類の体験型プログラムが用意されています。

プレイゾーンではミニフォークリフト体験や、海洋ごみ問題をテーマにしたオブジェ作りも実施されます。

Q. 使用済みクリアホルダーの回収コーナーはどのような条件で利用できますか？

A. クリアホルダーを5枚以上持参するとノベルティと交換されます。

ノベルティは数量限定で、なくなり次第提供は終了します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 63社105シリーズ、六本木で無料開催！ アスクル「いい明日がくる展」 appeared first on Dtimes.