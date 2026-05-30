クロミが恋のキューピッドに！　フォトジェニックな“大人可愛い”スイーツ盛りだくさんのアフタヌーンティーが開催

サンリオの人気キャラクター「クロミ」が主役のアフタヌーンティー「KUROMI Summer Sweets Party Afternoon Tea」が、「青山 セントグレース大聖堂」を始めとする全国7都市8会場のホテル・結婚式場にて、2026年6月13日から8月31日まで開催される。※開催日は店舗により異なる

クールに見えて、乙女な一面も…… クロミのギャップをスイーツで表現

“自称マイメロディのライバル”で、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントの人気キャラクター・クロミが、アフタヌーンティーではきらめくティアラを飾り、ふわりと羽を広げた恋のキューピッドに扮してお出迎え。ランチョンマットや、スペシャルドリンクに付いてくるコースター、スペシャルデザートに付いてくるステッカーにもキューピッド姿のクロミが描かれている。

オリジナルランチョンマット

オリジナルコースター

オリジナルステッカー

クロミの公式プロフィールには“乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?”とあるように、一見強気でクールなキャラかと思いきや、イケメン好きで、恋愛小説に夢中になる可愛らしい一面を持っている。人間味あふれるギャップが幅広い世代の支持を集め、サンリオキャラクター大賞では10位以内の常連。2026年の中間発表では4位。果たして最終結果はどうなるか。

そんなギャップを持つクロミの魅力を、今回はハートのモチーフやラベンダーとピンクを基調とした大人可愛いスイーツで表現。恋愛小説にはまっているクロミが読書をしているような、優雅なひとときをイメージした、心ときめくメニューが登場する。

クロミの欲張りアサイーヴェリーヌ（左奥）、恋するキューピッドのピーチムース（右奥）、ときめきハートのマカロンサンド（手前）

スイーツは全部で6種。恋のキューピッドに扮したクロミのピックが愛らしい、ノンアルコールの赤ワインとアサイーが香る「クロミの欲張りアサイーヴェリーヌ」をはじめ、背中の羽をモチーフに赤桃のジュレを忍ばせた「恋するキューピッドのピーチムース」、ぷっくりと愛らしいハート形の「ときめきハートのマカロンサンド」、ティアラが輝くココナッツ味のパンナコッタに2色のバタフライピージュレを重ねた「ティアラでおめかしパンナコッタ」、クロミのピュアな乙女心をロマンチックに表現した「乙女のブルーベリームース」、愛らしいシルエットが主役の「クロミのときめきクッキーサンド」など、ラベンダーカラーと淡いピンクの色彩が躍る、チャーミングなラインナップ。

ティアラでおめかしココナッツのパンナコッタ 〜2色のバタフライピージュレ〜（左奥）、乙女のブルーベリームース（右奥）、クロミのときめきクッキーサンド（手前）

セイボリーは3種。ビーツでほんのり桃色に染めたクリーミーな「カリフラワーの冷製スープ」に、ジューシーなハンバーグにカシスマスタードの爽やかな酸味がアクセントを添える「ハンバーグと胚芽パンのクロスティーニ」、しっとりと火入れした鶏胸肉に赤紫蘇をちりばめ、夏らしく軽やかに仕立てた「国産鶏胸肉と赤紫蘇のメリメロ」だ。

カリフラワーの冷製スープ（奥）、ハンバーグと胚芽パンのクロスティーニ カシスマスタード添え（左手前）、国産鶏胸肉と赤紫蘇のメリメロ（右手前）

プニプニのクロミマシュマロが可愛い！ 恋のまじないドリンクやパフェも

さらに追加オプションとして、驚くほどプニプニした触感に癒される、ラベンダーカラーのずきんを纏ったクロミのマシュマロや、くるくる混ぜると、グラスの中にキラキラの魔法がふわっと広がるドリンク「クロミの恋のまじないドリンク」、ノンアルコールの白ワインジュレと旬のブルーベリーに爽やかなヨーグルトアイスを合わせた「真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜」、クロミのクッキーを大胆に飾った「白桃ショートケーキ」なども登場。「お子様プレート」もあるので、親子で楽しめる。

クロミマシュマロ

クロミの恋のまじないドリンク ※オリジナルコースター付

真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜 ※オリジナルステッカー付

クロミの白桃ショートケーキ 〜魅惑のラベンダーカラー〜（直径10cm） ※オリジナルステッカー付

お子様プレート ※スイーツ3種、小学3年以下対象

お子様プレート ※スイーツ1種、幼児〜未就学児対象

アフタヌーンティーのプランは、税・サービス料込みで平日6400円から、休日は6700円から。詳しいプラン内容と料金、予約は公式サイトからチェック。

「KUROMI Summer Sweets Party Afternoon Tea」

期間：2026年6月13日〜8月31日 ※開催日は店舗により異なる

店舗：青山 セントグレース大聖堂（東京）／横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ（横浜）／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）／ストリングスホテル 名古屋／セントグレース ヴィラ（心斎橋）／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）

【画像】クロミが恋のキューピッドに！ フォトジェニックな“大人可愛い”スイーツ盛りだくさんのアフタヌーンティーが開催（12枚）