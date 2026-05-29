2026年シーズンのFIA世界ラリー選手権第7戦ラリージャパンが5月29日にスタートしました。

これまでは秋の開催でしたが、今年から初めて5月へと日程が変更されています。初日のデイ1は愛知県内で6本のスペシャルステージが実施。

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現行のRally1車両にとって最後の舗装路イベントとなる本大会は、前夜の雨による乾いた路面と濡れた路面が混在する条件で幕を開けました。

デイ1は愛知県内を舞台とし、アスケ、イセガミズ・トンネル、イナブ／シタラの3ステージを2回ずつ走行する計6本のSSで争われました。

リエゾンを含む総走行距離は346.61kmです。金曜日は晴天だったものの、午前中はドライ路面とウェット路面が入り交じる状況に。

この条件下でSS1ではオリバー・ソルベルグ選手がベストタイムを記録。さらにサミ・パヤリ選手、セバスチャン・オジエ選手、エバンス選手が続き、序盤からGR YARIS Rally1が上位を占めました。

SS2以降はエバンス選手がペースを上げていきます。SS2でソルベルグ選手に7.5秒差をつけるベストタイムを記録して首位に立つと、続くSS3でも連続でトップタイムをマーク。

午後のSS4ではソルベルグ選手がタイムを縮めましたが、SS5でエバンス選手が再び突き放しています。

最終的にエバンス選手が総合首位、15.7秒差でソルベルグ選手が2位、17.1秒差でオジエ選手が3位、パヤリ選手が4位で初日を終えました。

一方、地元での走行となる勝田貴元選手は順調な滑り出しとはなりませんでした。SS1でコーナリングラインが膨らみ、側溝にタイヤが落ちたことで車両にダメージ。

この影響でパンクに見舞われ、その後の濡れた路面でハードタイヤを使用する状況となりました。午後もタイヤ戦略が機能せず、トップから1分3.8秒差の総合6位で初日を終えています。

なおトヨタ勢以外のラリー1では、ヒョンデが5位にティエリー・ヌービル／マーティン・ヴィーデガ組、7位にアドリアン・フォルモー／アレクサンドレ・コリア組、8位にヘイデン・パッドン／ジョン・ケナード組。

フォードは、9位にジョン・アームストロング／シェーン・バーン組となっています。

地元出身の勝田貴元選手、6位発進だが…残り2日の動向にも注目

競技初日を終え、ラトバラチーム代表や勝田貴元選手は次のようにコメントしています。

●ヤリ-マティ・ラトバラチーム代表

「ラリージャパン初日は素晴らしい一日となりました。秋ではなく夏を迎えようとしている時期ではありますが、昨晩の雨の影響で木陰は路面が湿っており、依然トリッキーなコンディションでした。

SS2ではエルフィンが素晴らしいタイムを記録して大きなギャップを築き、危ない場面に遭遇したドライバーもいましたが、我々のドライバーは全員走り続けていますし、上位につけてもいますので、ほぼ完璧なスタートとなりました。

もちろん貴元はもっと良いスタートを切ることを望んでいましたが、ホームラリーは往々にして最も難しいものです。例えば、ユハ・カンクネンとカッレ・ロバンペラも、ラリー・フィンランドで初優勝したのは、何度か世界チャンピオンになった後でした。

ですので私は彼に、リラックスしてドライビングを楽しむように伝えました。そうすれば、自信とスピードは自然とついてくるはずです」

●勝田貴元選手

「今日は期待していたほど順調にはいきませんでした。コンディションは非常に難しく、濡れて滑りやすい場所を把握するのが本当に難しかったです。

残念ながら最初のステージでパンクをしてしまったことで、その後はウェットコンディションで、ハードタイヤを使わざるを得ませんでした。

午後はタイムと順位を取り戻そうと全力を尽くしましたが、タイヤ戦略がうまく機能しませんでした。

まだ2日間残っていますし、諦めるつもりはありません。応援してくださるファンの皆さんのために、とにかく良い走りをしたいと思っています」

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競技2日目となる5月30日のデイ2は、愛知県と岐阜県に戦いの場を移します。

小原、恵那、笠置山の3ステージを各2回走行するほか、一日の最後には豊田市に新設された藤岡SSSでの走行が2回予定されています。

全8本のステージで行われるデイ2のSS合計距離は120.22kmとなり、大会3日間で最も長い走行距離に。

上位陣のタイム差が少ないなか、デイ2でどのような順位変動が起こるのか注目されます。