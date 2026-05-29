ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が２９日、神奈川・秦野市のクアーズテック秦野カルチャーホールで２年ぶりの全国ツアーの初日公演を開催した。２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が死去して以降初となるツアー。妻の石黒彩も鑑賞する中、初の地元凱旋ライブには１４００人が集結し、全１６曲を披露した。

アンコールでは、メンバーそれぞれが真矢さんへの感謝の思いを口にした。Ｊは「今日は感無量です。秦野市の懐の深さで温かく迎えてくれる。これも真矢師匠のおかげです。全国各地に真矢君を連れて盛り上げていこうと思っています」と力強く宣言。ＩＮＯＲＡＮは会場の近くの公園が初対面の場だったという懐かしいエピソードを披露しながら、「（そんなところでライブができるなんて）すげーバンドだよな。これからもいろんなミラクルを起こしていきたいと思います」と語った。

ＳＵＧＩＺＯは「真矢がいなければ今日はなかった。秦野の皆さんの協力も、（秦野駅でのバンドの楽曲を使った）駅メロもなかった。そこ（ドラムセットのある場所）で笑ってると思います。なあ真矢」とドラムの方へ目をやりながら呼びかけ。続けて「（秦野は）正真正銘の故郷です。秦野ありがとう！」と声を上げた。ＲＹＵＩＣＨＩは「真矢君はみんなが喜んでいるのが一番好き。ライブめちゃくちゃ楽しかったっていう顔で帰ってください」とファンへお願いした。

この日はグループ結成日のメモリアルデー。アンコール前にはＳＬＡＶＥ（ファンの総称）から「ハッピーバースデー」の大合唱が起きた。また、特大の「真矢！」コールも発生するなど、約２時間半で再出発を印象づけた。