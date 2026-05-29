「尊すぎる写真だらけ！」サッカー日本代表の美人妻、新生児期の親子ショット公開「素敵すぎる」
サッカー日本代表・上田綺世選手の妻で、モデルの由布菜月さんは5月28日、自身のInstagramを更新。新生児期の思い出が詰まった親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】新生児期の親子ショット
コメントでは「尊すぎる写真だらけ！可愛い」「素敵すぎる写真がいっぱい」「癒されました〜 私も頑張ります」「かわいい〜〜〜 これから成長していく姿も楽しみです」「ばぶすけ君がお兄ちゃんに見える」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】新生児期の親子ショット
思い出を振り返る由布さんは「あっというまに過ぎていった新生児期間 お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」「毎日すくすく育ってくれてありがとう」とつづり、13枚の写真を披露。赤ちゃんと頬を寄せ合う姿や、鏡越しの自撮りショット、赤ちゃんの寝顔など、新生児期ならではの瞬間が収められています。
手編みのブランケットにも反響22日には「臨月になって慌てて編んだブランケット」とつづり、1本の動画を公開していた由布さん。手編みのブランケットの上に新生児用の服が置かれ、カメラが引くと赤ちゃんが包まれているという癒やし映像を披露しました。ファンからは「癒し空間すぎます」「綺世の元気の源」「天使過ぎます」など絶賛の声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)