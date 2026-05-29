5月27日、総合電機メーカー『SHARP（シャープ）』が公式Xを更新。5月31日にラストライブを控える国民的アイドルグループ『嵐』に向けての粋な情報をポストし、その内容に賞賛が集まっている。

【写真】「さすがシャープ」嵐のラストライブに向けて行った粋な投稿

SHARPの投稿に反響

同日に投稿された文章には、《今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい》と綴られており、自社の公式サイトのスクリーンショットが添えられていた。

「SHARPの公式サイトでは、サポートページから『テレビ』を選択すると、『ネット配信ライブ視聴に関するご注意』と書かれたお知らせがページの上部に赤文字で表示されています。クリックすると、ケーブルなどの接続方法が書かれているページに移り、パソコンやスマートフォンなどから映像をテレビに繋ぐ方法や注意点など、詳細がわかりやすく書かれているのです」（一般紙記者）

嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の東京ドーム公演当日には生配信が行われることが予定されているが、大きい画面で見たいと思うのがファン心理というもの。ファンの気持ちに寄り添った朗報は瞬く間に拡散され、ネット上にはSHARPへの賞賛の声が溢れた。

《さすがシャープ》

《おかげさまで大画面で見れます！》

《めちゃめちゃ大手さんが案内してくれるのありがたい》

《嵐ってやっぱりすごい！全方位から愛されてるなぁ》



1999年の結成から2026年5月まで、約26年半のアイドル人生に幕を下ろす嵐。日本国民に広く愛されてきたグループの有終の美を多くの人が見届けたいと願っている今、少しずつカウントダウンが進んでいると芸能プロ関係者は指摘する。

「5月24日には、午後5時59分30秒から30秒間、嵐の特別CMが民放キー局5局で一斉に放送されました。このCMは、東京ドーム最終公演の生配信を告知するもので、一夜限りの特別映像でした。貴重な30秒間の映像には、《泣ける》《思い出をありがとう》と涙ながらに思いを綴るメッセージが多数届き、最終日までの時間を噛み締めるファンの思いが広がっていました」

ラストライブまであと2日。着々と最後の日が近づいている――。