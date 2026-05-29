地道な改良を続ける「UX」

レクサスは2025年12月4日、コンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発売しました。

このモデルは、市街地での扱いやすさと上質な乗り心地を両立させており、多くのユーザーから注目されています。

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2018年に登場したレクサスUXは、「Creative Urban Explorer」をコンセプトとする都会派クロスオーバーです。ブランドの新たな顧客層を開拓し、高い人気を得てきました。

ボディサイズは全長44495mm×全幅1840mm×全高1540mm、乗車定員は5名となっており、その扱いやすいサイズ感と優れたボディバランスが存在感を際立たせています。

今回実施された一部改良は、主にインテリアの質感向上と装備のアップデートが中心です。新たに追加された「インテリアイルミパッケージ」では、64色のイルミネーションによって多彩な室内演出が楽しめます。このパッケージは前席足元やコンソールトレイの輝度を高めることで、夜間の視認性を向上させるだけでなく、室内の雰囲気づくりにも貢献しています。これは質感とユーザー体験の深化を狙った改良と言えるでしょう。

また、「version L」グレードでは天井色がソリスホワイトに統一され、室内の明るさと開放感が一層強調されました。

ボディカラーのラインナップには、洗練された印象を与える新色「ホワイトノーヴァガラスフレーク」が加わっています。

UXのデザインは、スピンドルグリルや一文字のリアランプといったレクサス特有の造形が特徴で、精悍さと上質感を両立しています。

室内空間には和紙調のオーナメントなど上質な素材が用いられ、広い視界と操作性を重視したレイアウトも魅力の一つです。

パワートレインは2リッターハイブリッドシステムのみで、駆動方式は2WDとAWDから選択可能です。

燃費性能はWLTCモードで最大26.3km／Lを達成しています。さらに、先進安全装備の「Lexus Safety System＋」が全車に標準で備わり、日々の運転を多角的にサポートします。

グレードは3種類が設定されており、価格（消費税込）は「version C」が490万3000円から、「F SPORT」が534万1000円から、「version L」が549万2000円からとなっています。

今回の一部改良について、ユーザーからは着実にアップデートしている」「年次改良をしっかりやってくれるのは嬉しい」といった好意的な意見が寄せられています。

また、扱いやすいボディサイズに対して、「カローラクロスサイズで扱いやすい」「街中だとこのサイズは絶妙」「立体駐車場にも入るから便利」といった声が多く寄せられており、日本の道路事情にマッチした取り回しの良さが、引き続き高く評価されているようです。

さらに、一部改良の目玉といえる、64色から選べる室内照明（インテリアイルミパッケージ）や足元照明の輝度アップについては、「夜のドライブが最高に楽しくなりそう」「車内の上質感がさらに上がった」と、インテリアの質感向上を歓迎する声が多く見受けられました。

今回の改良は、劇的なフルモデルチェンジではなく「地道な改良」であるものの、実用性の高いサイズ感や燃費性能、進化したインテリアの高級感がユーザーの心に刺さっており、「長く愛せる小さな高級車」として非常にポジティブな反響を獲得しています。