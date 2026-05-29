【THE GUNDAM BASE POP-UP in EHIME】 開催期間：8月1日～8月30日 会場：エミフルMASAKI （愛媛県伊予郡松前町筒井850番）

BANDAI SPIRITSは、イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in EHIME」を8月1日より開催することを発表した。開催期間は8月30日まで。会場は「エミフルMASAKI」。

「THE GUNDAM BASE POP-UP」は、BANDAI SPIRITSが運営する期間限定の出張イベントとなっており、ガンダムベースで販売されているガンプラやグッズなどを購入することができる。

今回「バンダイ ホビーサイト」にて本イベントの開催決定を発表しており、「THE GUNDAM BASE POP-UP in EHIME」で販売する商品や入場などに関する詳細は後日公開を予定している。

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