この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もっと下がってから買う」は危険かもしれません。S&P500の本当に強い買いタイミングを解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「『もっと下がってから買う』は危険かもしれません。S&P500の本当に強い買いタイミングを解説します！」を公開した。動画では、視聴者からの質問に答える形で、S&P500の買い時や若者への金融教育などについて解説している。



最初の質問は、「S&P500の購入を検討しているが、中間選挙時の下落を待つべきか、今買うべきか」という内容である。鳥海氏は過去5年間のS&P500のチャートを示し、下落を待つことでかえって割高なタイミングで購入してしまうケースが多いと指摘。暴落が起こる保証がない中で数ヶ月先を待つことは「機会損失でしかないことが多い」と述べ、「さっさと投資をしてしまう」か「さっさと積立投資をしてしまう」ことが最も合理的だと断言した。



続いて、「自分が死亡した場合の準備」について、エンディングノートの活用を推奨。さらに、18歳の子供にNISAを始めさせる際の親の関わり方についても言及した。鳥海氏は、若者の投資は老後資金のためではなく、「自分で考えて、自分で調べて、自分で判断できる」力を養うためのものだと説明。「失敗させること」が重要であり、若いうちに少額で失敗を経験することで、将来大きな額での投資ミスや詐欺被害を防ぐことができると論じた。



また、無職の子供への投資資金の援助が「名義預金」とみなされるかという疑問には、口座のお金を子供が自由に出し入れできる状態であれば問題になりにくいと解説し、名義預金の定義を具体例を交えて説明した。



投資のタイミングから家族間の金融問題まで、多岐にわたる質問に専門家の視点で回答した本動画。単なる手法にとどまらず、投資の目的やお金との向き合い方について、新たな視点を提供する内容となっている。