体調が悪そうなシベリアンハスキーの秘密とは…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で59万回4000再生を突破し「達成感に満ちてて草」「一仕事終えて整ってるw」「職人の顔してますね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、なぜかグッタリしていた大型犬→『具合が悪いのかな』と、後ろを見てみたら…『衝撃的な光景』】

ぐったりする犬

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『たこやき』ちゃんの日常を紹介しています。

ある朝、飼い主さんがたこやきちゃんの様子を見ると、なぜか部屋の隅でぐったりしていたそうです。いつも元気いっぱいな大型犬が、伏せたまま目を閉じ、どこか疲れ切ったような表情。「もしかして体調が悪いのかな…？」と心配になった飼い主さんは、そっと近づいて様子を確認することに。

しかし、ふと後ろへ目を向けた瞬間、ぐったりしていた理由を即座に理解したのだとか。なんと、たこやきちゃんの背後には、畳がガリガリと掘られ、大きなくぼみが完成している箇所があったそうです。まるで誰かが本気で工事をしたかのような衝撃的な光景が広がっていたといいます。

まさかの秘密にクスッ

実はたこやきちゃん、朝から畳を一生懸命掘り続け、大きな穴を作り上げていたのだとか。どうやら体調不良ではなく、全力で働いた結果、力尽きていただけだったようです。一仕事終えたたこやきちゃんの顔は、どこかスッキリした様子。疲れ果てながらも満足そうな表情は、まるで大仕事を終えた職人さんそのものだったそうです。

そんなたこやきちゃんは、普段から“破壊神”として知られる存在。せっかく作った雪だるまを豪快に壊したり、小包を送るためのクッション材を細かく解体したりと、数々の武勇伝を持っているのだとか。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「絶妙に穴を隠してるw」「反省してるのかな？」「気配消して体で隠す作戦だね(笑)」など沢山の反響がありました。

破壊神の裏の顔！？

しかし、その一方で意外な一面も。トゲトゲしている松ぼっくりには、なぜか優しくソフトタッチ。さらに、一緒に暮らす赤ちゃんにはとても優しく接し、そっと見守る姿も見せるそうです。

豪快に破壊する日もあれば、繊細な優しさを見せる日もある…。そんなギャップたっぷりなたこやきちゃんに、思わずホッコリしてしまいます！

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」には、たこやきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。