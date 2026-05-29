「麻央さんにそっくり」市川團十郎、長女＆長男の近影を公開 仲むつまじい姿に「美男美女」「美脚で脚長い」の声
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が28日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）の2ショットを公開し、手足がスラッと伸びた長女の近影が話題となっている。
【写真】「麻央さんにそっくり」と話題！市川團十郎の長女＆長男の近影
團十郎は「笑って、走って、遊び尽くすふたり 子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切、」と子どもたちの仲むつまじい姿に心境を吐露し、ちゃめっ気あふれるきょうだいの2ショットを複数枚披露した。
きょうだい仲の良さが伝わる写真に、コメント欄には「美男美女になられて 嬉しいような寂しいようなーです。成長がはやい」「オトナっぽくなってるぅ」「麗禾ちゃん、麻央さんに似て美脚で脚長い」「麗禾ちゃん、麻央さんにそっくりですね」「麻央さんか？と見間違えました」などの声が寄せられ、成長した長女や長男の姿に反響が集まっている。
【写真】「麻央さんにそっくり」と話題！市川團十郎の長女＆長男の近影
團十郎は「笑って、走って、遊び尽くすふたり 子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切、」と子どもたちの仲むつまじい姿に心境を吐露し、ちゃめっ気あふれるきょうだいの2ショットを複数枚披露した。
きょうだい仲の良さが伝わる写真に、コメント欄には「美男美女になられて 嬉しいような寂しいようなーです。成長がはやい」「オトナっぽくなってるぅ」「麗禾ちゃん、麻央さんに似て美脚で脚長い」「麗禾ちゃん、麻央さんにそっくりですね」「麻央さんか？と見間違えました」などの声が寄せられ、成長した長女や長男の姿に反響が集まっている。