【あすから】『グッド・ドクター』チュウォンが主演 韓国ドラマ『烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチュウォンが出演する韓国ドラマ『烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち』（全58話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週土・日 後1：50〜）。
【写真】“視聴率王子”チュウォン
同作は、韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった、農場で繰り広げられる心温まるラブコメディー。
韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった大人気作。息子4人をもつファン夫婦が、ソウル近郊烏鵲橋（オジャッキョ）農場で大家族をなして生きる姿を描くホームドラマとなっている。
『グッド・ドクター』のシオン役で人気を集めたチュウォン、『たった一人の私の味方（原題）』で逆境に立ち向かうヒロインを演じたAFTERSCHOOL出身のユイ、『七日の王妃』のヨン・ウジンのほか、ベテラン俳優が脇を固め見どころも満載となっている。
■あらすじ
テボム（リュ･スヨン）は会議中、チーム長スヨン(チエ･ジョンユン)と意見衝突する。アイデアを得るためにテヒ（チュウォン）の警察署へ行ったテボムはテヒの机をあさり、記事のネタを探し出す。テピル（ヨン･ウジン）は未婚の兄テシク（チョン･ウンイン）のお見合い前にカウンセリングをするが…
■演出：キ・ミンス
■脚本：イ・ジョンソン
■キャスト：チュウォン、ユイ、リュ・スヨン、チェ・ジョンユン、チョン・ウンイン ほか
【写真】“視聴率王子”チュウォン
同作は、韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった、農場で繰り広げられる心温まるラブコメディー。
韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった大人気作。息子4人をもつファン夫婦が、ソウル近郊烏鵲橋（オジャッキョ）農場で大家族をなして生きる姿を描くホームドラマとなっている。
■あらすじ
テボム（リュ･スヨン）は会議中、チーム長スヨン(チエ･ジョンユン)と意見衝突する。アイデアを得るためにテヒ（チュウォン）の警察署へ行ったテボムはテヒの机をあさり、記事のネタを探し出す。テピル（ヨン･ウジン）は未婚の兄テシク（チョン･ウンイン）のお見合い前にカウンセリングをするが…
■演出：キ・ミンス
■脚本：イ・ジョンソン
■キャスト：チュウォン、ユイ、リュ・スヨン、チェ・ジョンユン、チョン・ウンイン ほか