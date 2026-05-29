犬が散歩に行きたいと伝えているサイン

1.リビングと玄関を行ったり来たりする

犬がリビングと玄関を行ったり来たりするのは、散歩に行きたいと伝えているサインです。

犬は日々の生活の流れをよく理解していますし、時計を読むことはできませんが、“だいたいこの時間”ということを覚えています。

お散歩の時間が近づくと、期待する気持ちからソワソワとし、ジッとしていることができず、リビングと玄関を行ったり来たりするのです。

飼い主がお散歩に行くための準備をし始めてから行動する犬もいますが、飼い主に対してのお散歩に行きたいアピールとして、リビングと玄関を行ったり来たりすることもあります。

2.飼い主のことをジッと見つめ続ける

犬が飼い主のことをジッと見つめ続けるのは、散歩に行きたいと伝えているサインです。

リビングのドアの前に立って飼い主のことをジッと見つめ続けるのは、玄関に誘導したいからかもしれません。

飼い主の目の前に立ってジッと見つめ続けるのは、飼い主を動かそうとしているからかもしれません。

飼い主の目の前に姿勢よくおすわりをしてジッと見つめ続けることもあります。おすわり（よい行動）をすれば、お散歩に連れて行ってもらえると考えているからかもしれません。

「もうそろそろお散歩の時間だよ」「いつもの時間を過ぎてるよ」と、無言の圧力をかけたい気持ちでいる場合もあるのではないでしょうか。

3.飼い主の後をついて回る

犬が飼い主の後をついて回るのは、散歩に行きたいと伝えているサインです。

とくに若く健康でエネルギーのあり余っている犬によく見られる行動です。「早くお散歩に行きたい」「早く外に出たい」という気持ちから、落ち着いていられないのです。

お散歩を期待して飼い主の後をついて回るのは、退屈しているからでもあるかと思います。ひどく暑い日、雨の日は、お散歩に行くタイミングも難しいですよね。

退屈している様子であれば、おもちゃを使って一緒に遊んだり、おやつ探しゲームやかくれんぼをしたりし、少しでもエネルギーを使えるように工夫してあげると、少し落ち着いてくれることがあります。

4.飼い主に向かって吠え続ける

犬が飼い主に向かって吠え続けるのは、散歩に行きたいと伝えているサインです。

控えめにお散歩に行きたいアピールをしていたけれど、なかなか飼い主が気づいてくれないとき、吠えてアピールすることがあります。

いきなり吠えてアピールする犬もいるでしょう。吠えることをやめさせるためにお散歩に連れていったことが過去にあるのではないでしょうか。

犬は「吠え続ければお散歩に連れて行ってくれるぞ」と学習したのでしょう。お散歩以外にも何か要求したいことがあるとき、吠え続けるようになってしまうことがあります。

どうしても行けない場合の対応

天候や体調や都合によってどうしてもお散歩に連れて行ってあげることができないときは、別の方法でエネルギーとストレスを発散できる対応をしなければなりません。

おすすめは、犬の本能や狩猟本能を刺激することができる遊びを取り入れることです。

飼い主が投げたおもちゃを追いかける 飼い主とロープのおもちゃを引っ張り合う 隠されたおやつを探し出す（ノーズワーク） 隠れた飼い主を探し出す（かくれんぼ）

お散歩に行きたがっている若く健康でエネルギーのあり余っている犬を満足させることは、なかなか難しいかもしれませんが、少しでもエネルギーとストレスを発散させてあげられることが大切です。

また、お近くに室内ドッグランがあれば、活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

言葉を話すことができない犬だからこそ、様々なサインを送ることで、飼い主に理解されたいと考えています。

愛犬が出しているサインをよく理解し、適切に応えることができれば、コミュニケーションや信頼関係もより深まるでしょう。