¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¡¢3¥«·î¤Ö¤ê²þÁ±¡¡³ô¹âÇØ·Ê¡¢È½ÃÇ¤Ï¡Ö¼å´Þ¤ß¡×°Ý»ý
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬29ÆüÈ¯É½¤·¤¿5·î¤Î¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦È¾Ç¯´Ö¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤ò¼¨¤¹¾ÃÈñ¼ÔÂÖÅÙ»Ø¿ô¡Ê2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡¢µ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î33.6¤È¤Ê¤ê¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤ÀÃæÅì¾ðÀª¤¬°²½¤¹¤ëÁ°¤Î¿å½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï4·î¤Î¡Ö¼å´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï5·î1¡Á20Æü¤Ë¼Â»Ü¡£»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ë4¹àÌÜ¤¬Á´¤Æ²þÁ±¤·¤¿¡£¡ÖÊë¤é¤·¸þ¤¡×¤¬3.0¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡ÖÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤ÎÇã¤¤»þÈ½ÃÇ¡×¤¬1.2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡Ö¸ÛÍÑ´Ä¶¡×¤¬0.9¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý¤¨Êý¡×¤¬0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤½¤ì¤¾¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£