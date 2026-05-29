【29日の天気】真夏日続出で東京も今年一番の暑さ 北日本では強風に注意・警戒を
29日（木）は九州〜関東で真夏日が続出し、5月としての観測史上1位を更新したところもありました。一方で、北日本を中心に風が強く、午後3時現在も宮城県東部には暴風警報が発表されています。これまでの1日の天気を振り返ります。
■東京は今年一番の暑さ 千葉の勝浦、館山は観測史上初めて5月に真夏日
西日本〜東日本の太平洋側は朝から晴れたことやフェーン現象の影響も加わり、早いペースで気温が上がりました。全国で一番気温が上がったのは府中（東京）で33.7℃。5月の観測史上1位を更新しています。
また、東京は今年最高の31.6℃。勝浦（千葉）と館山（千葉）は32.3℃で、ともに5月に真夏日を観測したのは初めてのことです。ちなみに勝浦は120年の観測の歴史がある中で、35℃以上の猛暑日を記録したことは一度もありません。真夏日は続出していますが、乾いた風が強めに吹いていることもあり、比較的カラッとした暑さとなりました。
一方で、涼しい空気が入ってきている北日本の日本海側や北陸は28日（木）より気温が大幅に下がっていて、秋田は19.0℃（前日比:-9）となっています。
【29日（金）午後3時までの最高気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 18.5℃（-5 5月中旬）
仙台 25.9℃（＋1 7月中旬）
新潟 21.0℃（-8 5月中旬）
東京 31.6℃（＋5 真夏並み）★今年最高
名古屋 29.7℃（＋2 7月上旬）
大阪 28.8℃（±0 6月下旬）
高知 32.9℃（＋4 真夏並み）★今年最高
福岡 26.9℃（±0 6月中旬）
鹿児島 30.7℃（＋3 7月上旬）★今年最高
那覇 27.8℃（-1 平年並み）
■宮城には暴風警報 北日本は30日（土）にかけて強風注意
天気図を見ると、北海道の北の低気圧と大陸の高気圧との間で、等圧線の間隔が狭くなっています。西寄りの風が北日本を中心に強まり、午後3時前には女川（宮城）で最大瞬間風速30.3メートルを観測しています。宮城県東部には暴風警報が発表されていて、夕方にかけて警戒が必要です。また北海道の北で低気圧が発達するため、北日本では30日（土）も強風に注意してください。
※暴風警報にはレベルがつきません。
28日（木）午後から運用が始まった新たな防災気象情報では「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害については名称にレベルがつくようになりました。（「レベル3大雨警報」など）それ以外の「暴風」や「大雪」「波浪」などについてはこれまで通りとなります。
■北海道と沖縄で雷雨に 関東や静岡もにわか雨に注意
本州日本海側は朝にかけて雨のところがありましたが、次第に晴れてきました。北海道は低気圧や上空寒気の影響で局地的に雨雲・雷雲が発達し、美幌（北海道）では1時間に23.0ミリの強い雨を観測しています。夕方にかけて雷雨にお気をつけください。
また、沖縄の先島諸島では梅雨前線の影響で雨が降っています。夜には止むでしょう。午後3時現在、静岡県内でも小さな雨雲が発生していますが、夜にかけて静岡や関東南部でにわか雨の可能性があります。気象予報士 敷波美保