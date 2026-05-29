チョコプラ長田、車7台所持を告白「モータースポーツに染まろうとしてる」WRC市販車の購入も
ABEMA「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務めるチョコレートプラネット・長田庄平が、25日放送の特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』に出演。車を7台所有していることを明かした。
【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せ
番組冒頭、長田は「人生賭けてモータースポーツに染まろうとしてる」「今、車7台あるんだからね！」と衝撃の告白をし、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃは「めっちゃお金持ってんじゃん！」とツッコミ。さらにこれだけにはとどまらず、長田は、WRCで使用されたものと同じ市販車を最近買ったことも明かし、「見てて欲しくなっちゃう」と深いモータースポーツ愛を語った。
また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」で国内A級ライセンスを持ち、ドリフトもこなすというマギーも「モナコまでWRCの開幕戦を観に行った」と本格的な車好きをアピールし、スタジオを沸かせた。
【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せ
番組冒頭、長田は「人生賭けてモータースポーツに染まろうとしてる」「今、車7台あるんだからね！」と衝撃の告白をし、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃは「めっちゃお金持ってんじゃん！」とツッコミ。さらにこれだけにはとどまらず、長田は、WRCで使用されたものと同じ市販車を最近買ったことも明かし、「見てて欲しくなっちゃう」と深いモータースポーツ愛を語った。
また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」で国内A級ライセンスを持ち、ドリフトもこなすというマギーも「モナコまでWRCの開幕戦を観に行った」と本格的な車好きをアピールし、スタジオを沸かせた。