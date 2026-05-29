X JAPAN、未公開映像をYouTube公開へ 第1弾は「紅」「X」ライブ映像
YouTubeで未公開だったX JAPANの過去曲の映像が、バンドのオフィシャルチャンネルで順次公開されることが決定し、第1弾として1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のライブ映像の 「紅」 と 「X」 が公開となった。
【動画】大・迫・力！X JAPAN「紅」「X」ライブ映像
この映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちのライブ映像。バンドの爆発的なパフォーマンスでオーディエンスとの熱狂的な一体感を生み出す初期X（X JAPAN）のステージを収めた貴重なもの。今回公開された 「紅」 は5月4日よりオンエアとなった『カーセンサー』のCMにも一部起用されていて話題となっている。
この後も、サウンド、ヴィジュアルに徹底的にこだわって制作された映像の数々が、順次公開されることが予定されている。
X JAPANは、結成以来そのヴィジュアルとハードなサウンドで、世代を越え音楽シーンに多大な影響を与え続けている。現在まで東京ドーム公演を18回成功させ、延べ100万人を動員。2007年の再結成後は世界各国でツアーを行い、2014年には米ロックの殿堂マディソン・スクエア・ガーデン、2017年には英ロックの殿堂ウェンブリー・アリーナでの公演を成功させ、さらに2018年には世界最大級の米国野外フェス『Coachella』にヘッドライナーとして出演し、世界中を熱狂させた。ハリウッド制作のドキュメンタリー映画『WE ARE X』は、世界30ヶ国以上で劇場公開され、サンダンス映画祭やSXSW映画祭で受賞するなど高い評価を得ている。
メンバーは、YOSHIKI（リーダー／ドラム、ピアノ）、Toshl（ボーカル）、PATA（ギター）、SUGIZO（ギター）、HIDE（ギター：1998年逝去）、TAIJI（ベース：2011年逝去）、HEATH（ベース：2023年逝去）。
【動画】大・迫・力！X JAPAN「紅」「X」ライブ映像
この映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちのライブ映像。バンドの爆発的なパフォーマンスでオーディエンスとの熱狂的な一体感を生み出す初期X（X JAPAN）のステージを収めた貴重なもの。今回公開された 「紅」 は5月4日よりオンエアとなった『カーセンサー』のCMにも一部起用されていて話題となっている。
X JAPANは、結成以来そのヴィジュアルとハードなサウンドで、世代を越え音楽シーンに多大な影響を与え続けている。現在まで東京ドーム公演を18回成功させ、延べ100万人を動員。2007年の再結成後は世界各国でツアーを行い、2014年には米ロックの殿堂マディソン・スクエア・ガーデン、2017年には英ロックの殿堂ウェンブリー・アリーナでの公演を成功させ、さらに2018年には世界最大級の米国野外フェス『Coachella』にヘッドライナーとして出演し、世界中を熱狂させた。ハリウッド制作のドキュメンタリー映画『WE ARE X』は、世界30ヶ国以上で劇場公開され、サンダンス映画祭やSXSW映画祭で受賞するなど高い評価を得ている。
メンバーは、YOSHIKI（リーダー／ドラム、ピアノ）、Toshl（ボーカル）、PATA（ギター）、SUGIZO（ギター）、HIDE（ギター：1998年逝去）、TAIJI（ベース：2011年逝去）、HEATH（ベース：2023年逝去）。