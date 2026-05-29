大政絢、子育て＆家族との時間で大切にしていること「弱さを自分の強さに」
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の大政絢が5月29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッション＆内覧会に、元TBSアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンとともに出席。子育てや家族との時間で大切にしていることを明かした。
【写真】大政絢、美脚＆デコルテ披露のドレス姿
2026年4月で長男が1歳になり、同ペアレンティング用品ブランドのベビーカーを愛用中だという大政。結婚や出産を経てライフステージも変わり、キャリアの中で変化が訪れた中で、自身がアップデートしたことを聞かれると「時間配分をアップデートしました」と答え、「今までは仕事だったり、家族だったり、友だちだったり、この3つの軸の中にプラス子どもが増えて、家事も倍くらいに増えるわけじゃないですか。その中で時間をきれいにはめ込んでいかないとスムーズにいかなかったりするので、そういう意味で自分の中で“この時間はこうしよう”、“もうすぐお昼寝の時間だから、今日はここでお昼寝させてからこうしよう”みたいな時間配分のうまさはアップデートされたなと思っています」とコメント。「もちろん、一筋縄ではいかないことも多いですけれど、そういう自分の軸を作っていると余裕が出てきたりしますね」と語った。
また、日々の子育てや家族との時間の中で大切にしていることを尋ねられた大政は「自分自身は完璧主義になりすぎちゃう部分もあったりして、子どものご飯はこうしなきゃとか、そういうことを考えすぎて、自分を自分で追い詰めてしまうみたいなことが最初の頃はあったので、そういう意味で、ちょっと甘えじゃないですけれど、夫に頼ったり、母親に頼ったりして、そういう弱さを自分の強さにできるようにしたいなと思っています」と打ち明けた。
続けて「最初は特に余裕がなくて、自分で詰め込みすぎていっぱいいっぱいになってしまったこともあったので、そういう意味で自分を許すという、弱さを見せるというのが、自分の中ですごく大切だなっていうのを、最近になって実感してきました」としみじみと語った。
最後に、世間のパパやママに向けてメッセージを求められると「初めてのことだらけで大変なことがたくさんあると思うんですが、これが一生続くわけではないので、先ほどもお話ししていましたが、私だったらCYBEXのベビーカーに頼るとか、いろんなものに少しずつ頼って甘えることを覚えていって、皆さんの子育てがより楽しくなる環境であったらいいなと常に日頃思っております。皆さん一緒に頑張りましょう」とエールを送った。（modelpress編集部）
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【写真】大政絢、美脚＆デコルテ披露のドレス姿
◆大政絢、自身がアップデートしたこと明かす
2026年4月で長男が1歳になり、同ペアレンティング用品ブランドのベビーカーを愛用中だという大政。結婚や出産を経てライフステージも変わり、キャリアの中で変化が訪れた中で、自身がアップデートしたことを聞かれると「時間配分をアップデートしました」と答え、「今までは仕事だったり、家族だったり、友だちだったり、この3つの軸の中にプラス子どもが増えて、家事も倍くらいに増えるわけじゃないですか。その中で時間をきれいにはめ込んでいかないとスムーズにいかなかったりするので、そういう意味で自分の中で“この時間はこうしよう”、“もうすぐお昼寝の時間だから、今日はここでお昼寝させてからこうしよう”みたいな時間配分のうまさはアップデートされたなと思っています」とコメント。「もちろん、一筋縄ではいかないことも多いですけれど、そういう自分の軸を作っていると余裕が出てきたりしますね」と語った。
◆大政絢、子育で大切にしていること
また、日々の子育てや家族との時間の中で大切にしていることを尋ねられた大政は「自分自身は完璧主義になりすぎちゃう部分もあったりして、子どものご飯はこうしなきゃとか、そういうことを考えすぎて、自分を自分で追い詰めてしまうみたいなことが最初の頃はあったので、そういう意味で、ちょっと甘えじゃないですけれど、夫に頼ったり、母親に頼ったりして、そういう弱さを自分の強さにできるようにしたいなと思っています」と打ち明けた。
続けて「最初は特に余裕がなくて、自分で詰め込みすぎていっぱいいっぱいになってしまったこともあったので、そういう意味で自分を許すという、弱さを見せるというのが、自分の中ですごく大切だなっていうのを、最近になって実感してきました」としみじみと語った。
最後に、世間のパパやママに向けてメッセージを求められると「初めてのことだらけで大変なことがたくさんあると思うんですが、これが一生続くわけではないので、先ほどもお話ししていましたが、私だったらCYBEXのベビーカーに頼るとか、いろんなものに少しずつ頼って甘えることを覚えていって、皆さんの子育てがより楽しくなる環境であったらいいなと常に日頃思っております。皆さん一緒に頑張りましょう」とエールを送った。（modelpress編集部）
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