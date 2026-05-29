「なんだって！」「かっこよすぎる」日本代表と人気歌い手の“特別コラボユニ”に絶賛続出！青い薔薇のロゴを大胆に配置「かなり好き」「なぜ日本だけなんだ」
人気歌い手とコラボレーションした日本代表ユニホームが注目を集めている。
今回発表されたのは、「アディダスサッカー日本代表ホームレプリカユニホーム」のAdoコラボバージョン。アディダスはリリースのなかで、Adoについてワールドカップに臨む日本代表と重ね、「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐ姿は、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合う」と説明。ユニホームソング「綺羅」の楽曲制作などをともに行っていることも強調した。
通常の日本代表ホームユニホームは、「HORIZON（水平線）」をコンセプトに制作。中央には水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、日本を囲む空と海を表現している。また背面には日本国旗を配置し、日本代表として戦う誇りと覚悟を象徴したデザインとなっている。
さらに、Adoとのコラボバージョンでは、前面にAdoを象徴する“青い薔薇”のロゴを大胆に配置。背面にはユニホームをまとったAdoのキービジュアルがプリントされるなど、特別仕様の一着に仕上がった。
このデザイン公開後、SNS上ではファンから「なんだって！」「こりゃヤバいなぁ」「かっこよすぎる！」「青薔薇のロゴに背面にはAdoちゃん！」「個人的にかなり好き」「めちゃいい」「なぜ日本だけなんだ」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「こりゃヤバいなぁ」Ado コラボ！ “特別仕様”の日本代表ユニホーム！
今回発表されたのは、「アディダスサッカー日本代表ホームレプリカユニホーム」のAdoコラボバージョン。アディダスはリリースのなかで、Adoについてワールドカップに臨む日本代表と重ね、「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐ姿は、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合う」と説明。ユニホームソング「綺羅」の楽曲制作などをともに行っていることも強調した。
さらに、Adoとのコラボバージョンでは、前面にAdoを象徴する“青い薔薇”のロゴを大胆に配置。背面にはユニホームをまとったAdoのキービジュアルがプリントされるなど、特別仕様の一着に仕上がった。
このデザイン公開後、SNS上ではファンから「なんだって！」「こりゃヤバいなぁ」「かっこよすぎる！」「青薔薇のロゴに背面にはAdoちゃん！」「個人的にかなり好き」「めちゃいい」「なぜ日本だけなんだ」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「こりゃヤバいなぁ」Ado コラボ！ “特別仕様”の日本代表ユニホーム！