「なんだって！」「かっこよすぎる」日本代表と人気歌い手の“特別コラボユニ”に絶賛続出！青い薔薇のロゴを大胆に配置「かなり好き」「なぜ日本だけなんだ」

「なんだって！」「かっこよすぎる」日本代表と人気歌い手の“特別コラボユニ”に絶賛続出！青い薔薇のロゴを大胆に配置「かなり好き」「なぜ日本だけなんだ」