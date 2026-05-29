「ハリー・ポッターと賢者の石」の超レアな初版が、約30年間屋根裏にしまわれたままの状態で見つかり、オークションで1万7000ポンド（約360万円）という記録的な価格で落札された。



【写真】テレビ版「ハリー・ポッター」でハリーを演じたドミニク・マクラフリン

この本は1997年にわずか4.99ポンド（約1000円）で販売されたペーパーバック版で、元書評家カトリーナ・マクニコルさんが当時勤務していたスコットランドの雑誌から受け取ったもの。しかしマクニコルさんは一度も読むことなく保管し、そのまま忘れ去られていた。



「ハリー・ポッター」シリーズが世界的な大ヒットとなる一方で、本は手つかずのまま倉庫に眠り続け、約30年後、エディンバラの自宅で屋根裏を片付けていた際に「ほぼ新品の状態」で発見された。



オークションを手がけた専門家は、このアイテムを「市場に出た中でも最高クラス」と評価。世界中から注目を集めた末、英国在住の個人コレクターに1万7000ポンドで落札された。この価格は、昨年の同種の初版ペーパーバックの記録（1万2000ポンド／約260万円）を大きく更新するものとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）