目黒蓮とブルガリが放つ“煌めく”オーラ！ジュエリーをまとった気品溢れるショットを厳選

写真＆動画：目黒蓮×ブルガリの気品溢れるショット（全9投稿）

2025年11月22日よりブルガリのアンバサダーを務めている目黒蓮。ブラックを基調としたシックなスタイリングから、ジュエリーが映えるラグジュアリーな装いまで、その姿はどれも気品たっぷり。

本稿では、目黒×ブルガリの煌めくオーラを放つショットを厳選して紹介する。

■長髪ヘアとジュエリーが際立つ麗しビジュアル

「bvlgariの新作Gold ＆ Steel をいち早く着用させてもらいました」と、目黒がInstagramに公開したショット。白のとろみシャツとワイドパンツを合わせたオールホワイトコーデに、ブルガリのゴールド＆スティールのアクセサリーを合わせたラグジュアリーなスタイリング。

長髪ヘアとのバランスも美しく、上品なムードたっぷり。SNSでは「白いセットアップにBVLGARIのゴールドが映えすぎて目が離せない…！」「お上品で素敵～」という声も寄せられた。

■『25ans』表紙で披露した多彩なブルガリビジュアル

『25ans』5月号特別版の表紙に登場した際に、公式SNSに投稿されたもの。ブラウンのレザースタイルにブルガリのネックレスやリング、腕時計を合わせたラグジュアリーなビジュアルを披露。

伏し目がちなアンニュイな表情から、柔らかな笑顔を浮かべたカットまで、多彩な魅力を感じさせる数々のショットが印象的。そのほか、白スーツ姿でブルガリの時計やリングを身につけたビジュアルも公開され、ファンを魅了した。

さらに、SNS限定スペシャルカバーやメイキング動画も公開され、大きな注目を集めている。

■フェンディ×ブルガリで魅せた“美しすぎる”カバービジュアル

『eclat』2026年6月増刊号の表紙カット。フェンディのスーツにブルガリのジュエリーを合わせたラグジュアリーな装いを披露。

頬杖をつきながらまっすぐ視線を向ける姿は、大人っぽさと柔らかな色気が漂うビジュアルに。SNSでは「国宝級～!!」「イケメンすぎる！」という声が寄せられた。

■オールブラックコーデにさりげなく輝くブルガリジュエリー

自身のInstagramで2025年を振り返る投稿をした際のカット。ブルガリアンバサダー就任時の別ショットで、スーツの下にハイネックを合わせたオールブラックコーデに、ブルガリのネックレスやリング、ブレスレットを合わせた洗練スタイル。

シックな装いのなかでジュエリーの煌めきが存在感を放っている。リラックスした笑顔にも注目が集まった。

■ブラックタキシード×ブルガリジュエリーで魅せた華やかな装い

ブルガリの展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』に参加した際のショット。黒のタキシードにハイネックを合わせたシックな装いに、ブローチ、時計やリングを合わせたラグジュアリーなスタイリング。艶感のあるパンツや胸元のリボンディテールも印象的。

また、この展示会に参加していた山下智久と中島健人との3ショットも話題に。「美の競演」「国宝級イケメンが集まってる」などの反響が寄せられていた。