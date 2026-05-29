米テキサス州の地域放送アンカーが生放送中に、世界的クッキーブランド「オレオ」がBTS（防弾少年団）とコラボレーションして発売したクッキーに対して「米国に死を（Death to America）」という言葉が刻まれていると発言し、物議を醸している。

27日、米メディアのニューヨーク・ポストによると、FOX34ラボックのアンカー、ジェームズ・エプラー氏は、BTS限定版オレオを紹介するコーナーで、「クッキーのウエハースには13種類のデザインが刻まれており、これを組み合わせるとファンへのメッセージである『米国に死を』となる」と述べた。

共同司会者らが当惑した表情を見せると、エプラー氏はすぐに笑いながら「違います」と訂正した。

エプラー氏は発言直前、このクッキーについて「ウエハースの色はBTSのシグネチャーカラーであるパープルで、クリームは韓国の菓子ホットク味」と紹介していた。

この発言がオンラインで拡散すると、BTSファンダム「ARMY」を中心に、「記者を解雇し、もっと教育すべき」「ジャーナリズムに無知や外国人嫌悪、人種差別が入り込む場所はない」などの批判が殺到した。