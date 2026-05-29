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揚げてないのに極上のサクサク食感！香ばしい衣がたまらない絶品ササミスティック

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「揚げてないのに、このサクサク感！ササミスティック」と題した動画を公開しました。まな板や包丁を使わず、ポリ袋を活用して洗い物を減らした、簡単で経済的なササミのアイデアレシピを紹介しています。



動画では、ポリ袋の中にササミを入れ、ハサミで縦にカットする手軽な調理法を披露。醤油、にんにく、生姜といった調味料と一緒に「衣がサクッとするよ」とマヨネーズを加えるのが美味しさの秘訣です。しっかり揉み込んだ後は、片栗粉を入れて「空気を入れるようフリフリするのがポイント」とコツを伝授しています。そして最大のハイライトは、衣として天かすを使用すること。手でぎゅっと押さえて天かすをしっかりまぶし、大さじ3の少ない油で中火でこんがりと焼き上げます。



きつね色に焼き上がったササミスティックは、見るからに香ばしい仕上がりに。実食シーンでは「揚げてないのにサクサク」「衣の食感が最高！」と大絶賛。「安くて、簡単で、旨い」と、節約と満足感を両立させた一品です。



お弁当のおかずや晩酌のお供にもぴったりなササミスティック。少ない油で後片付けも簡単なこのアイデアレシピを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ササミ 4本

・醤油 大さじ1

・にんにく 適量

・生姜 適量

・マヨネーズ 大さじ1

・片栗粉 大さじ1

・天かす 適量

・油 大さじ3



［作り方］

1. ポリ袋を広げ、ササミをハサミで縦にカットして入れる。

2. 醤油、にんにく、生姜、マヨネーズを加え、袋を軽く閉じて揉み込む。

3. 片栗粉を入れ、空気を入れるように袋をフリフリしてなじませる。

4. 容器に天かすを広げ、ササミを投入する。

5. 天かすが剥がれにくくなるよう、手でぎゅっと押さえて衣をつける。

6. フライパンに油をひき、中火で焼いていく。

7. きつね色になったらひっくり返し、両面が焼けたら油を切って完成。