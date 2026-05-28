【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に当てはまる2文字は？ ヒントはウインク
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、顔のパーツに関わる身近な表現、感情や心理的な状態が表に出る自然な動作、そして毎日の食卓に欠かせないおなじみの調理メニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□
□□いき
い□□もの
ヒント：悩みや心労があるときに、思わず口から漏れてしまうもの。そして、油をひいたフライパンで肉や野菜を素早く熱して仕上げる定番のおかずを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ため」を入れると、次のようになります。
かため（片目）
ためいき（ため息）
いためもの（炒め物）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、顔にある左右の視覚器官の片側を指す身近な表現から、心の葛藤や気分の変化を静かに表す生理的な動作、さらには日々の食卓で親しまれている手軽な調理法によるおかずまでを網羅しました。共通する「ため」という響きが、人の外見的な特徴の描写、内面からあふれ出る情緒の表現、日々の生活を支えるおいしい食事のメニューを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、顔のパーツに関わる身近な表現、感情や心理的な状態が表に出る自然な動作、そして毎日の食卓に欠かせないおなじみの調理メニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いき
い□□もの
ヒント：悩みや心労があるときに、思わず口から漏れてしまうもの。そして、油をひいたフライパンで肉や野菜を素早く熱して仕上げる定番のおかずを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ため正解は「ため」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ため」を入れると、次のようになります。
かため（片目）
ためいき（ため息）
いためもの（炒め物）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、顔にある左右の視覚器官の片側を指す身近な表現から、心の葛藤や気分の変化を静かに表す生理的な動作、さらには日々の食卓で親しまれている手軽な調理法によるおかずまでを網羅しました。共通する「ため」という響きが、人の外見的な特徴の描写、内面からあふれ出る情緒の表現、日々の生活を支えるおいしい食事のメニューを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)