マカロニえんぴつ、公式ファンサイト“OKKAKE”設立5周年記念公演を新宿LOFTにて7月開催
マカロニえんぴつのオフィシャルファンサイト“OKKAKE”設立5周年を記念して、7月23日に東京・新宿LOFTでOKKAKE会員限定ワンマンライブ＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞を開催することが発表となった。
オープンから50周年を今年10月に迎える新宿LOFTは、デビュー前に幾度も出演してきたマカロニえんぴつにとって所縁の地。新宿LOFTでのライブは2019年2月以来7年5ヶ月ぶり、ワンマンライブの開催は今回が初となる。
チケットのOKKAKE抽選受付は本日5月28日20時より。新規入会の方も応募可能とのことだ。なお、OKKAKEの5周年を記念した企画は、OKKAKE5周年特設サイトにて順次情報が公開されるとのこと。
マカロニえんぴつは、新曲「終宵」が7月スタートのTVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』のオープニングテーマに決定しているほか、10月から全国7都市11公演のアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を開催する。
■＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞
7月23日(木) 東京・新宿LOFT
open18:00 / start19:00
▼チケット
全自由 \5,555(税込)
【“OKKAKE”限定抽選受付】
受付期間：5/28(木)20:00〜6/14(日)23:59
受付URL：https://fc.macaroniempitsu.com/news/detail/100162
※マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”会員限定ライブ
※購入時及び公演当日まで､OKKAKE会員に登録済みであることが必要
※全自由1枚まで
※6歳以上チケット必要。5歳以下は入場不可
▶マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”
https://fc.macaroniempitsu.com/
▶“OKKAKE”5周年特設ページ
https://fc.macaroniempitsu.com/feature/OKKAKE_5year
■TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』
▼放送情報
TOKYO MX：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
BS朝日：7月3日(金)より 毎週金曜 23:00〜
TVQ九州放送：7月3日(金)より 毎週金曜 17:00〜
サンテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 24:00〜
KBS京都：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
メ〜テレ：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
HBC北海道放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:26〜
ミヤギテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 25:29〜
RCC中国放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:56〜
▼ストーリー
1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。“なぜ人は舞うのか”ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日“よい”舞に出会う。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。
▼CAST
花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月
▼STAFF
原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』(講談社モーニングKC刊)
監督：黒柳トシマサ
キャラクターデザイン：佐々木啓悟
シリーズ構成・脚本：川滿佐和子
副監督：淵本宗平
サブキャラクターデザイン：久武伊織
プロップデザイン：おだし
美術設定：緒川マミオ
美術監督：小倉宏昌 井上一宏
色彩設計：佐藤直子 成毛久美子
3D監督：中野祥典
撮影監督：菊池優太郎
編集：平木大輔
音響監督：長崎行男
音楽：篠田大介
オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)
マカロニえんぴつ「終宵」特設サイト：https://macaroni-special.com/shusho/
題字：根本 知
型付監修：津村禮次郎
振付：森山開次 川村美紀子
能楽監修：川口晃平
歴史監修：清水克行
アニメーションプロデューサー：溝口 侃
アニメーション制作：Cypic
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime
公式X：https://x.com/wid_anime
©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会
■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞
10月03日(土) 大阪・大阪城ホール
10月04日(日) 大阪・大阪城ホール
10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ
11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
12月05日(土) 東京・有明アリーナ
12月06日(日) 東京・有明アリーナ
12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール
関連リンク
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