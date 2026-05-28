マカロニえんぴつのオフィシャルファンサイト“OKKAKE”設立5周年を記念して、7月23日に東京・新宿LOFTでOKKAKE会員限定ワンマンライブ＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞を開催することが発表となった。

オープンから50周年を今年10月に迎える新宿LOFTは、デビュー前に幾度も出演してきたマカロニえんぴつにとって所縁の地。新宿LOFTでのライブは2019年2月以来7年5ヶ月ぶり、ワンマンライブの開催は今回が初となる。

チケットのOKKAKE抽選受付は本日5月28日20時より。新規入会の方も応募可能とのことだ。なお、OKKAKEの5周年を記念した企画は、OKKAKE5周年特設サイトにて順次情報が公開されるとのこと。

マカロニえんぴつは、新曲「終宵」が7月スタートのTVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』のオープニングテーマに決定しているほか、10月から全国7都市11公演のアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を開催する。

■TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』

▼放送情報

TOKYO MX：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

BS朝日：7月3日(金)より 毎週金曜 23:00〜

TVQ九州放送：7月3日(金)より 毎週金曜 17:00〜

サンテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 24:00〜

KBS京都：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

メ〜テレ：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

HBC北海道放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:26〜

ミヤギテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 25:29〜

RCC中国放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:56〜

▼ストーリー

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。“なぜ人は舞うのか”ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日“よい”舞に出会う。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

▼CAST

花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月

▼STAFF

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』(講談社モーニングKC刊)

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌 井上一宏

色彩設計：佐藤直子 成毛久美子

3D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)

マカロニえんぴつ「終宵」特設サイト：https://macaroni-special.com/shusho/

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次 川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime

公式X：https://x.com/wid_anime

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞

10月03日(土) 大阪・大阪城ホール

10月04日(日) 大阪・大阪城ホール

10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ

11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月05日(土) 東京・有明アリーナ

12月06日(日) 東京・有明アリーナ

12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール