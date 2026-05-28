男性の本能に刺さる♡【彼が喜ぶスキンシップ】ランキングTOP3

愛が深まるほど、言葉だけでは伝えきれない気持ちが増えていきます。そんなときに効果的なのが「スキンシップ」。彼からのスキンシップはあるけれど、私からはなにもできていない…そう感じている人も多いはず！今回は、彼が「うれしい！」と感じるスキンシップを体験談やインタビューをもとにご紹介します。

第3位：手をつなぐ

シンプルだけど、男性がやっぱりうれしいと感じるのは「手をつながれる」こと。 何気ない瞬間にそっと手を差し出されたとき、男性はキュンとすること間違いなしでしょう。 「いつ手をつなげば自然かな？」と悩む人には、人混みのなかがおすすめです。 人混みにいるときに「はぐれないように」と手をつなげば、自然と手をつなぐことができますよ。

第2位：後ろからハグ

不意打ちのスキンシップに、男性は弱いもの。 特に、いきなり後ろからギュッと抱きしめられると男性はキュンキュンするそうです。 落ち込んでいたり疲れているときにされると、思わず笑顔になるという男性も！ 普段、あまり甘えるような行動をしない女性がすると、ギャップが見えてより効果的ですよ。

第1位：彼の頭をなでる

意外かもしれませんが、「頭ポンポン」は王道ながら効果バツグンのスキンシップです。 特に、普段しっかりしている彼や年上の彼にとって、頭をなでられるのは「甘えていいんだ」と感じられる癒しの時間。 ちょっと頑張った日や、ささいなことでも「えらいね」「がんばったね」と言いながら、やさしく頭をなでてあげると彼は喜ぶでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、彼が喜ぶスキンシップについてご紹介しました。 スキンシップは、距離を縮めるだけでなく、心を通わせる大切なコミュニケーション。 恥ずかしくても、勇気を出してみてスキンシップをしてみてくださいね♡

ライター Ray WEB編集部