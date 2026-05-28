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グルメYouTuberの山崎NANAが、「【二郎系】バーミヤン新作の二郎系ラーメンが背脂もニンニクもマシマシで悪魔的な美味しさだった！【爆食】」と題した動画を公開した。バーミヤンで提供されている新作の二郎系ラーメン「厚切り焼豚のバミ郎そば」を実食し、その魅力をたっぷりと伝えている。



動画の冒頭、バーミヤンで二郎系ラーメンが提供されていると聞きつけ、調査にやってきたと語る山崎。早速メニューを開き、「厚切り焼豚のバミ郎そば」のマシ盛りを注文する。カスタマイズは背脂増し、にんにく別添えを選択した。



運ばれてきたラーメンは、もやしが山のように盛られた大ボリューム。まずは300g入っているというもやしから実食し、「シャキシャキでおいしい」と笑顔を見せる。続いて極太ワシワシ麺を引き出し、「もちもちで食べ応え抜群」と絶賛。スープはコクがありつつも意外とあっさりしており、「二郎ビギナーにおすすめ」と食べやすい味付けであることを語った。



途中で別添えのにんにくを全量投入すると、「香りが違う」と驚きの表情を浮かべる。箸で掴むと解けるほどとろとろの厚切り焼豚には、「ご飯が欲しくなる味」と大満足の様子を見せた。後半にはブラックペッパーで味変を行い、豚の旨味を際立たせている。



「気軽に二郎を体験できる」と太鼓判を押した山崎。満腹必至の大ボリュームな一杯を、ぜひお近くの店舗で味わってみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料（マシ盛りの構成）］

・極太ワシワシ麺 1玉

・もやし 300g

・厚切り焼豚 たっぷり

・味玉 1個

・背脂（お好みで増量）

・にんにく（お好みで別添え）

・ブラックペッパー 適量



［作り方（美味しい実食手順）］

1. タブレットで「厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛り）」を選択し、背脂増し、にんにく別添えで注文する。

2. ラーメンが到着したら、まずはたっぷりのもやしから食べ進める。

3. 器の底に詰まった極太ワシワシ麺を引き出し、もやしと程よく混ぜ合わせるように天地返しをする。

4. 途中で別添えのにんにくを全量投入し、スープにコクと香りを加える。

5. 後半はブラックペッパーを振りかけ、胡椒の辛味で豚の旨味を際立たせて完食する。