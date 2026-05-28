バーミヤン新作の二郎系ラーメンがニンニクも背脂もマシマシで凄い！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！
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グルメYouTuberの山崎NANAが、「【二郎系】バーミヤン新作の二郎系ラーメンが背脂もニンニクもマシマシで悪魔的な美味しさだった！【爆食】」と題した動画を公開した。バーミヤンで提供されている新作の二郎系ラーメン「厚切り焼豚のバミ郎そば」を実食し、その魅力をたっぷりと伝えている。
動画の冒頭、バーミヤンで二郎系ラーメンが提供されていると聞きつけ、調査にやってきたと語る山崎。早速メニューを開き、「厚切り焼豚のバミ郎そば」のマシ盛りを注文する。カスタマイズは背脂増し、にんにく別添えを選択した。
運ばれてきたラーメンは、もやしが山のように盛られた大ボリューム。まずは300g入っているというもやしから実食し、「シャキシャキでおいしい」と笑顔を見せる。続いて極太ワシワシ麺を引き出し、「もちもちで食べ応え抜群」と絶賛。スープはコクがありつつも意外とあっさりしており、「二郎ビギナーにおすすめ」と食べやすい味付けであることを語った。
途中で別添えのにんにくを全量投入すると、「香りが違う」と驚きの表情を浮かべる。箸で掴むと解けるほどとろとろの厚切り焼豚には、「ご飯が欲しくなる味」と大満足の様子を見せた。後半にはブラックペッパーで味変を行い、豚の旨味を際立たせている。
「気軽に二郎を体験できる」と太鼓判を押した山崎。満腹必至の大ボリュームな一杯を、ぜひお近くの店舗で味わってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料（マシ盛りの構成）］
・極太ワシワシ麺 1玉
・もやし 300g
・厚切り焼豚 たっぷり
・味玉 1個
・背脂（お好みで増量）
・にんにく（お好みで別添え）
・ブラックペッパー 適量
［作り方（美味しい実食手順）］
1. タブレットで「厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛り）」を選択し、背脂増し、にんにく別添えで注文する。
2. ラーメンが到着したら、まずはたっぷりのもやしから食べ進める。
3. 器の底に詰まった極太ワシワシ麺を引き出し、もやしと程よく混ぜ合わせるように天地返しをする。
4. 途中で別添えのにんにくを全量投入し、スープにコクと香りを加える。
5. 後半はブラックペッパーを振りかけ、胡椒の辛味で豚の旨味を際立たせて完食する。
動画の冒頭、バーミヤンで二郎系ラーメンが提供されていると聞きつけ、調査にやってきたと語る山崎。早速メニューを開き、「厚切り焼豚のバミ郎そば」のマシ盛りを注文する。カスタマイズは背脂増し、にんにく別添えを選択した。
運ばれてきたラーメンは、もやしが山のように盛られた大ボリューム。まずは300g入っているというもやしから実食し、「シャキシャキでおいしい」と笑顔を見せる。続いて極太ワシワシ麺を引き出し、「もちもちで食べ応え抜群」と絶賛。スープはコクがありつつも意外とあっさりしており、「二郎ビギナーにおすすめ」と食べやすい味付けであることを語った。
途中で別添えのにんにくを全量投入すると、「香りが違う」と驚きの表情を浮かべる。箸で掴むと解けるほどとろとろの厚切り焼豚には、「ご飯が欲しくなる味」と大満足の様子を見せた。後半にはブラックペッパーで味変を行い、豚の旨味を際立たせている。
「気軽に二郎を体験できる」と太鼓判を押した山崎。満腹必至の大ボリュームな一杯を、ぜひお近くの店舗で味わってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料（マシ盛りの構成）］
・極太ワシワシ麺 1玉
・もやし 300g
・厚切り焼豚 たっぷり
・味玉 1個
・背脂（お好みで増量）
・にんにく（お好みで別添え）
・ブラックペッパー 適量
［作り方（美味しい実食手順）］
1. タブレットで「厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛り）」を選択し、背脂増し、にんにく別添えで注文する。
2. ラーメンが到着したら、まずはたっぷりのもやしから食べ進める。
3. 器の底に詰まった極太ワシワシ麺を引き出し、もやしと程よく混ぜ合わせるように天地返しをする。
4. 途中で別添えのにんにくを全量投入し、スープにコクと香りを加える。
5. 後半はブラックペッパーを振りかけ、胡椒の辛味で豚の旨味を際立たせて完食する。
YouTubeの動画内容
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