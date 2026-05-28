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「そのうち落ち着く」は危険です。2026年後半に生活が苦しくなると言われる理由について徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「そのうち落ち着く」は危険です。2026年後半に生活が苦しくなると言われる理由について徹底解説します！」と題した動画を公開した。動画では、2026年後半から本格化する物価上昇の背景と、私たちが今すぐ取るべき対策について解説している。



鳥海氏はまず、昨今の原油高に伴う物価上昇はまだ始まったばかりであり、企業がコスト増加を吸収しきれなくなるタイミングで一気に物の値段が上がると指摘する。さらに、これまでの30年間、海外で物価が上昇しているにもかかわらず日本で上がらなかった理由を「人件費を削ったから」だと断言する。企業が利益を確保するために給料を上げず、非正規雇用を増やした結果として物価が据え置かれていたという。



しかし、現在では海外の物価が上がり続け、日本の人件費をこれ以上削ることができない限界に達している。そのため、今後の日本では海外の物価上昇に連動して物の値段が上がり続けると説明する。その兆候として、日本の10年もの国債の長期金利が一時2.7%まで上昇したことを挙げた。金利の低い国債が売られ、金利が上がる現象は、世の中が今後のさらなる物価上昇を予測している証拠だと語る。また、円安を食い止めるための日銀の政策金利引き上げにも言及し、住宅ローンの返済負担が増加するなど、いずれにしても生活への影響は避けられないと分析した。



このような物価上昇の世界において、鳥海氏は「現金や債券を持ち続けるのは危険」と警鐘を鳴らす。対策として、NISAなどを活用したインデックス投資をはじめ、格安SIMへの乗り換えや不要なサブスクリプションの解約といった固定費の見直し、ネットバンキングを活用した時間効率の向上などを提案した。さらに、転職や副業を通じて自らの労働対価を見直すとともに、世の中の流れを読み解き「お金を増やす力」を養うことの重要性を説いた。来るべき物価上昇の波に備え、いち早く準備を始めることの必要性が浮き彫りになる解説となった。