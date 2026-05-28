「しゅわしゅわ～」と泡が弾ける音に感動！極上シフォンケーキの仕込み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「彼氏の実家をシフォンケーキ屋さんに！シフォンが次々焼き上がる夜明けの仕込みに密着」というタイトルの動画を公開しました。手作りシフォンケーキ専門店「DIMPLE」の、夜明け前から始まるこだわりの仕込み作業に密着しています。
動画では、プレーンをはじめ、抹茶やチョコチップ入りなど、さまざまな種類のシフォンケーキが次々と焼き上げられる様子が収められています。こだわりのメレンゲを手際よく生地に混ぜ合わせ、オーブンでふっくらと焼き上げた後は、型を逆さまにして冷ます工程が続きます。
店主は、現在の店舗について「旦那さんの実家の下なんですけど、そん時まだ結婚してなくて、ただの彼女みたいな状態で『ここ空いてるの貸して』と聞いて」と、結婚前に彼氏の実家を借りてオープンしたという驚きのエピソードを明かしました。
焼き上がったケーキには、琵琶湖の形や店名の可愛らしい焼印が押されていきます。店内の黒板には「ぜひ手でちぎってお召し上がりください」と書かれており、「耳を澄まして聴いてみると… “しゅわしゅわ～”っとメレンゲの泡がほどけてゆく音と、ふわふわ感がお楽しみいただけます」と、その極上のしっとり感とふわふわ感への自信がうかがえます。
丁寧に作られたシフォンケーキがショーケースに並び、お店がオープンするまでの舞台裏。手作りの温かみが伝わる動画を、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
※動画内の作業風景より抜粋
［材料］
・卵
・油
・牛乳
・小麦粉
・バニラペースト
・グラニュー糖
・お好みのフレーバー（抹茶、チョコレートなど）
［作り方］
1. 卵を卵黄と卵白に分ける。
2. 卵黄にバニラペースト、油、牛乳、ふるった小麦粉などを加え、なめらかになるまで混ぜ合わせる。
3. 卵白にグラニュー糖を加え、ミキサーでしっかりとツノが立つまで泡立ててメレンゲを作る。
4. 卵黄の生地にメレンゲを加え、泡を潰さないようにさっくりと混ぜ合わせる。
5. 生地をシフォンケーキの型に流し込み、表面を平らにならす。
6. オーブンに入れ、ふっくらと焼き色がつくまで焼き上げる。
7. 焼き上がったらオーブンから取り出し、型ごと逆さまにして専用の台に刺し、しっかりと冷ます。
8. 型から外し、お好みで焼印を押し、カットして完成。
動画では、プレーンをはじめ、抹茶やチョコチップ入りなど、さまざまな種類のシフォンケーキが次々と焼き上げられる様子が収められています。こだわりのメレンゲを手際よく生地に混ぜ合わせ、オーブンでふっくらと焼き上げた後は、型を逆さまにして冷ます工程が続きます。
店主は、現在の店舗について「旦那さんの実家の下なんですけど、そん時まだ結婚してなくて、ただの彼女みたいな状態で『ここ空いてるの貸して』と聞いて」と、結婚前に彼氏の実家を借りてオープンしたという驚きのエピソードを明かしました。
焼き上がったケーキには、琵琶湖の形や店名の可愛らしい焼印が押されていきます。店内の黒板には「ぜひ手でちぎってお召し上がりください」と書かれており、「耳を澄まして聴いてみると… “しゅわしゅわ～”っとメレンゲの泡がほどけてゆく音と、ふわふわ感がお楽しみいただけます」と、その極上のしっとり感とふわふわ感への自信がうかがえます。
丁寧に作られたシフォンケーキがショーケースに並び、お店がオープンするまでの舞台裏。手作りの温かみが伝わる動画を、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
※動画内の作業風景より抜粋
［材料］
・卵
・油
・牛乳
・小麦粉
・バニラペースト
・グラニュー糖
・お好みのフレーバー（抹茶、チョコレートなど）
［作り方］
1. 卵を卵黄と卵白に分ける。
2. 卵黄にバニラペースト、油、牛乳、ふるった小麦粉などを加え、なめらかになるまで混ぜ合わせる。
3. 卵白にグラニュー糖を加え、ミキサーでしっかりとツノが立つまで泡立ててメレンゲを作る。
4. 卵黄の生地にメレンゲを加え、泡を潰さないようにさっくりと混ぜ合わせる。
5. 生地をシフォンケーキの型に流し込み、表面を平らにならす。
6. オーブンに入れ、ふっくらと焼き色がつくまで焼き上げる。
7. 焼き上がったらオーブンから取り出し、型ごと逆さまにして専用の台に刺し、しっかりと冷ます。
8. 型から外し、お好みで焼印を押し、カットして完成。
YouTubeの動画内容
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