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YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「彼氏の実家をシフォンケーキ屋さんに！シフォンが次々焼き上がる夜明けの仕込みに密着」というタイトルの動画を公開しました。手作りシフォンケーキ専門店「DIMPLE」の、夜明け前から始まるこだわりの仕込み作業に密着しています。



動画では、プレーンをはじめ、抹茶やチョコチップ入りなど、さまざまな種類のシフォンケーキが次々と焼き上げられる様子が収められています。こだわりのメレンゲを手際よく生地に混ぜ合わせ、オーブンでふっくらと焼き上げた後は、型を逆さまにして冷ます工程が続きます。



店主は、現在の店舗について「旦那さんの実家の下なんですけど、そん時まだ結婚してなくて、ただの彼女みたいな状態で『ここ空いてるの貸して』と聞いて」と、結婚前に彼氏の実家を借りてオープンしたという驚きのエピソードを明かしました。



焼き上がったケーキには、琵琶湖の形や店名の可愛らしい焼印が押されていきます。店内の黒板には「ぜひ手でちぎってお召し上がりください」と書かれており、「耳を澄まして聴いてみると… “しゅわしゅわ～”っとメレンゲの泡がほどけてゆく音と、ふわふわ感がお楽しみいただけます」と、その極上のしっとり感とふわふわ感への自信がうかがえます。



丁寧に作られたシフォンケーキがショーケースに並び、お店がオープンするまでの舞台裏。手作りの温かみが伝わる動画を、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

※動画内の作業風景より抜粋

［材料］

・卵

・油

・牛乳

・小麦粉

・バニラペースト

・グラニュー糖

・お好みのフレーバー（抹茶、チョコレートなど）



［作り方］

1. 卵を卵黄と卵白に分ける。

2. 卵黄にバニラペースト、油、牛乳、ふるった小麦粉などを加え、なめらかになるまで混ぜ合わせる。

3. 卵白にグラニュー糖を加え、ミキサーでしっかりとツノが立つまで泡立ててメレンゲを作る。

4. 卵黄の生地にメレンゲを加え、泡を潰さないようにさっくりと混ぜ合わせる。

5. 生地をシフォンケーキの型に流し込み、表面を平らにならす。

6. オーブンに入れ、ふっくらと焼き色がつくまで焼き上げる。

7. 焼き上がったらオーブンから取り出し、型ごと逆さまにして専用の台に刺し、しっかりと冷ます。

8. 型から外し、お好みで焼印を押し、カットして完成。