この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「彼氏の実家をシフォンケーキ屋さんに！シフォンが次々焼き上がる夜明けの仕込みに密着」というタイトルの動画を公開しました。手作りシフォンケーキ専門店「DIMPLE」の、夜明け前から始まるこだわりの仕込み作業に密着しています。

動画では、プレーンをはじめ、抹茶やチョコチップ入りなど、さまざまな種類のシフォンケーキが次々と焼き上げられる様子が収められています。こだわりのメレンゲを手際よく生地に混ぜ合わせ、オーブンでふっくらと焼き上げた後は、型を逆さまにして冷ます工程が続きます。

店主は、現在の店舗について「旦那さんの実家の下なんですけど、そん時まだ結婚してなくて、ただの彼女みたいな状態で『ここ空いてるの貸して』と聞いて」と、結婚前に彼氏の実家を借りてオープンしたという驚きのエピソードを明かしました。

焼き上がったケーキには、琵琶湖の形や店名の可愛らしい焼印が押されていきます。店内の黒板には「ぜひ手でちぎってお召し上がりください」と書かれており、「耳を澄まして聴いてみると… “しゅわしゅわ～”っとメレンゲの泡がほどけてゆく音と、ふわふわ感がお楽しみいただけます」と、その極上のしっとり感とふわふわ感への自信がうかがえます。

丁寧に作られたシフォンケーキがショーケースに並び、お店がオープンするまでの舞台裏。手作りの温かみが伝わる動画を、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
※動画内の作業風景より抜粋
［材料］
・卵
・油
・牛乳
・小麦粉
・バニラペースト
・グラニュー糖
・お好みのフレーバー（抹茶、チョコレートなど）

［作り方］
1. 卵を卵黄と卵白に分ける。
2. 卵黄にバニラペースト、油、牛乳、ふるった小麦粉などを加え、なめらかになるまで混ぜ合わせる。
3. 卵白にグラニュー糖を加え、ミキサーでしっかりとツノが立つまで泡立ててメレンゲを作る。
4. 卵黄の生地にメレンゲを加え、泡を潰さないようにさっくりと混ぜ合わせる。
5. 生地をシフォンケーキの型に流し込み、表面を平らにならす。
6. オーブンに入れ、ふっくらと焼き色がつくまで焼き上げる。
7. 焼き上がったらオーブンから取り出し、型ごと逆さまにして専用の台に刺し、しっかりと冷ます。
8. 型から外し、お好みで焼印を押し、カットして完成。

YouTubeの動画内容

00:00

深夜のシフォンケーキ作り！手際の良い仕込み作業
02:59

店主が語るオープン秘話「結婚前に彼氏の実家を借りた」
04:00

オーブンから次々と焼き上がるふっくらシフォンケーキ
16:00

ご当地感たっぷり！琵琶湖の形の焼印を押す工程
22:15

シャッターを開けて開店！ショーケースに並ぶ極上スイーツ

関連記事

「美しすぎた和菓子作りの空間」プロの無駄のない2つの手作業に思わず見入ってしまう！

「美しすぎた和菓子作りの空間」プロの無駄のない2つの手作業に思わず見入ってしまう！

 「ただ売るのではなく体験を」80年以上走り続けるレトロカークレープ店主が語るこだわりと情熱

「ただ売るのではなく体験を」80年以上走り続けるレトロカークレープ店主が語るこだわりと情熱

 紅谷三宅の店主が伝統技法で魅せる！三毛猫やインコの動物和菓子

紅谷三宅の店主が伝統技法で魅せる！三毛猫やインコの動物和菓子
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

甘彩スイーツ　amairo sweets_icon

甘彩スイーツ　amairo sweets

YouTube チャンネル登録者数 14.00万人 85 本の動画
日本のスイーツ、料理風景を厨房からご紹介
youtube.com/channel/UCMsFKopX4xKrJeGm4OMDu-w YouTube