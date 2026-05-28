上原浩治が侍ジャパンの元チームメイトと久々のラウンド 「上手くなったって言われたら嬉しいやんかぁ」と大喜び
元メジャーリーガーの上原浩治が自身のインスタグラムを更新。「先日、楽しいゴルフ（投稿では絵文字を使用）行ってきました!!」と記すと、同組の男性4人が一列に並び、クラブを立てて持った面白ポーズの写真を投稿した。
【写真】久々のラウンドに笑顔がこぼれる上原浩治&宮本慎也（全2枚）
さらに「慎也さんと行くのは久しぶりだったなぁ」と続けたとおり、写真左から2人目に写るのはヤクルトスワローズ一筋の元プロ野球選手、宮本慎也だ。そして「上手くなったって言われたら嬉しいやんかぁ」と先輩から褒められたことを素直に喜ぶと、「また宜しくお願いします！」と早くも次のラウンドを楽しみにしていた。ちなみに2人は同じ時代に日本のプロ野球で活躍。2004年のアテネ五輪、08年の北京五輪、06年のワールド・ベースボール・クラシックには日本代表のチームメイトとして参戦。WBCでは初代チャンピオンに輝いている。投稿を見たファンからは「楽しそう」「（宮本を）そろそろ雑誌魂に呼んでください」「ゴルフもいいけど巨人を救って欲しいな」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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