お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。警察沙汰になりかねない乱闘騒ぎを起こした過去を明かした。

良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と相方の金ちゃんとケンカし、止めに入った先輩芸人と乱闘となったことがあるという。

続けて「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう。反省して謝罪しましたが流石にクビだと思いました。しかし、吉本は再起のチャンスをくれて千原ジュニアさんが番組で喧嘩芸としてお笑いに昇華してくれました」と吉本興業に感謝の気持ちをつづった。

さらに２人そろって警察の１日著長をしている画像を添付し「１２年後…もう５回以上、１日警察署長をやってます。喧嘩を美化するつもりはありません。いまだに反省すべき事です。ただ再起するチャンスをくれた吉本と許してくれた先輩方、お笑いにしてくれたジュニアさんのおかげで今があります」と改めて感謝を示し「一つの事例として皆様の人生の参考にして頂けたら」と結んでいる。