カシオ、XGと初コラボしたG-SHOCK。オンラインストアでは抽選販売も
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組HIPHOP／R＆Bグループ「XG」との初のコラボレーションモデル「GM-S5600XG／GMA-S110XG」を6月12日に発売する。
価格は「GM-S5600XG」が36,300円、「GMA-S110XG」が25,300円。CASIOオンラインストアでは、両モデルの抽選予約販売が行われる。
「XG」と「G-SHOCK」の初コラボレーション
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるHIPHOP／R＆Bグループ。「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿が、耐衝撃性とユニークなデザインでブランドを確立している「G-SHOCK」と相通じることから、2025年7月よりグローバルアンバサダー契約を結んでいる。今回のモデルは、XGとの初のコラボレーションモデル。
GM-S5600XG
GMA-S110XG
GM-S5600XGは、「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを継承する「5600」シリーズをベースとしたモデル。風防ガラスにレインボーの蒸着加工を施し、見る角度によって色彩が変化するデザインに仕上げた。
さまざまな角度に応じて異なる表情を見せる特徴により、XGの多面的な魅力を表しているという。バンドとベゼルはシックなブラックでまとめ、日常使いしやすいモデルに仕上げた。
ベゼルカバー部分に硬質なステンレス素材を採用
文字板や遊環、裏蓋にXGロゴ
スペシャルパッケージ付き
GMA-S110XGは、立体的な文字板が特徴の「110」シリーズをベースに、ビビッドなピンクのバンドとベゼルを採用したモデル。バンドとベゼルには、異なる色の樹脂を混ぜ合わせるガラール成形を用い、色が不規則に溶け合う唯一無二のマーブル模様を実現。文字板には偏光塗装を施し、角度によって色彩が変化する仕様とした。90年代R＆Bが持つエネルギッシュな空気感をまとった、ポップで躍動感のある世界観を表現した。
バンドとベゼルにはガラール成形を採用
文字板、遊環、裏蓋にXGロゴ
スペシャルパッケージ付き
両モデルとも、文字板、遊環、裏蓋にXGのロゴを配し、特別モデルとしての存在感を高めた。また、それぞれスペシャルパッケージも用意される。
「GM-S5600XG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W38.4×D10.9×H43.8mm
質量：50g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：1／100秒ストップウオッチ（24時間計、スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き、ホワイト）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替
「GMA-S110XG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.9×D15.8×H49mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
電池寿命：約2年
バンド装着可能サイズ：135〜200mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市、29タイムゾーン、サマータイム設定付き、UTC時刻表示、ホームタイム都市入替）、1／1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測、ラップ／スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ付き）、時報、LEDライト（オートライト、残照付き、アンバー）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替
XGがG-SHOCKとのコラボレーションモデルについて語るスペシャルインタビュー
価格は「GM-S5600XG」が36,300円、「GMA-S110XG」が25,300円。CASIOオンラインストアでは、両モデルの抽選予約販売が行われる。
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるHIPHOP／R＆Bグループ。「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿が、耐衝撃性とユニークなデザインでブランドを確立している「G-SHOCK」と相通じることから、2025年7月よりグローバルアンバサダー契約を結んでいる。今回のモデルは、XGとの初のコラボレーションモデル。
GM-S5600XG
GMA-S110XG
GM-S5600XGは、「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを継承する「5600」シリーズをベースとしたモデル。風防ガラスにレインボーの蒸着加工を施し、見る角度によって色彩が変化するデザインに仕上げた。
さまざまな角度に応じて異なる表情を見せる特徴により、XGの多面的な魅力を表しているという。バンドとベゼルはシックなブラックでまとめ、日常使いしやすいモデルに仕上げた。
ベゼルカバー部分に硬質なステンレス素材を採用
文字板や遊環、裏蓋にXGロゴ
スペシャルパッケージ付き
GMA-S110XGは、立体的な文字板が特徴の「110」シリーズをベースに、ビビッドなピンクのバンドとベゼルを採用したモデル。バンドとベゼルには、異なる色の樹脂を混ぜ合わせるガラール成形を用い、色が不規則に溶け合う唯一無二のマーブル模様を実現。文字板には偏光塗装を施し、角度によって色彩が変化する仕様とした。90年代R＆Bが持つエネルギッシュな空気感をまとった、ポップで躍動感のある世界観を表現した。
バンドとベゼルにはガラール成形を採用
文字板、遊環、裏蓋にXGロゴ
スペシャルパッケージ付き
両モデルとも、文字板、遊環、裏蓋にXGのロゴを配し、特別モデルとしての存在感を高めた。また、それぞれスペシャルパッケージも用意される。
「GM-S5600XG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W38.4×D10.9×H43.8mm
質量：50g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：1／100秒ストップウオッチ（24時間計、スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き、ホワイト）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替
「GMA-S110XG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.9×D15.8×H49mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
電池寿命：約2年
バンド装着可能サイズ：135〜200mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市、29タイムゾーン、サマータイム設定付き、UTC時刻表示、ホームタイム都市入替）、1／1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測、ラップ／スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ付き）、時報、LEDライト（オートライト、残照付き、アンバー）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替
XGがG-SHOCKとのコラボレーションモデルについて語るスペシャルインタビュー