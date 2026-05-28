日曜劇場「ＧＩＦＴ」本田響矢、金髪から黒髪チェンジで雰囲気ガラリ「大人っぽくて素敵」「ドラマとは別人みたい」
【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系ドラマ「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramアカウントが5月26日、更新された。同ドラマに出演する本田響矢の新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳日劇出演俳優「ドラマとは別人みたい」金髪→黒髪で雰囲気ガラリ
公式Instagramは「いよいよ明日スタート！『＃日曜劇場ギフト』コラボカフェ開催決定」とつづり、写真を複数枚投稿。本田が演じる朝谷圭二郎の似顔絵と背番号「55」が描かれた青いタオルを広げる姿や、ドラマに登場するチームのTシャツを手にして笑顔を見せる姿を公開している。これまでのボリューミーな金髪のヘアスタイルをガラリと変え、黒色に前髪をセンター分けにした、爽やかさが印象的なヘアスタイルとなっている。
この投稿に「黒髪似合いすぎる」「大人っぽくて素敵」「金髪も好きだけど黒髪も好きです」「ドラマとは別人みたい」「イケメンすぎます」など反響が寄せられている。
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをテーマに、仲間や家族の大切さを知っていく“ギャラクシースポーツエンターテインメント”となっており、本田はドラマに登場するチーム、「ブレイズブルズ」の選手・圭二郎を演じている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳日劇出演俳優「ドラマとは別人みたい」金髪→黒髪で雰囲気ガラリ
◆本田響矢、黒髪でイメージガラリ
公式Instagramは「いよいよ明日スタート！『＃日曜劇場ギフト』コラボカフェ開催決定」とつづり、写真を複数枚投稿。本田が演じる朝谷圭二郎の似顔絵と背番号「55」が描かれた青いタオルを広げる姿や、ドラマに登場するチームのTシャツを手にして笑顔を見せる姿を公開している。これまでのボリューミーな金髪のヘアスタイルをガラリと変え、黒色に前髪をセンター分けにした、爽やかさが印象的なヘアスタイルとなっている。
◆本田響矢のヘアスタイルに反響
この投稿に「黒髪似合いすぎる」「大人っぽくて素敵」「金髪も好きだけど黒髪も好きです」「ドラマとは別人みたい」「イケメンすぎます」など反響が寄せられている。
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをテーマに、仲間や家族の大切さを知っていく“ギャラクシースポーツエンターテインメント”となっており、本田はドラマに登場するチーム、「ブレイズブルズ」の選手・圭二郎を演じている。（modelpress編集部）
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