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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「【高校１ヶ月】もう辞めたいと言う子どもへの正しい対応3STEP」と題した動画を公開した。動画では、高校に入学して間もない子どもから「学校を辞めたい」と言われた際、親がどのように対応すべきかについて、チェックすべきポイントを解説している。



今回の相談内容は、公立高校に入学して1ヶ月の子どもが、気の合う友達ができないことや校則の厳しさを理由に、学校を辞めて通信制に行きたいと言い始めたというものだ。道山氏は、学校をすぐに辞めたいというケースはよくあると述べ、根本的な原因を探るために2つのポイントをチェックするよう促した。



1つ目は「愛情バロメータ」の確認である。道山氏は、親の愛情が子どもにしっかり届いているかを測る指標として、たわいもない話ができるか、ちょっとした頼みを聞いてくれるかを挙げた。このバロメータが低い状態だと、子どもは少し嫌なことがあるとすぐに投げ出してしまう。そのため、まずはお弁当に好きなおかずを入れるなど、子どもが求めることをできるだけ実行し、愛情バロメータを上げる必要があると語る。



2つ目は「進路の決め方」だ。親が一方的に進路を決めてしまっていた場合、子どもは不満を抱きやすくなる。もし親が進路を押し付けていたのであれば、謝罪した上で再度決めなおし、子どもが行きたい進路に転校するサポートをすることが重要だと説明した。



一方で、愛情バロメータが高く、子ども自身で進路を決めていた場合は、一時的に理想と現実のギャップに悩んでいるだけの可能性があると指摘する。道山氏は「1ヶ月ほど様子を見て、気持ちが変わらないなら、転校に向けて動いていく」という方針を提示した。子どものSOSの背景にある本当の理由を見極めるための、重要な視点が学べる解説となっている。