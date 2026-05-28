BTSのアルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM」が、今年リリースされた全世界全アーティストのすべての曲の中で、初めて5億ストリーミングを超えた。

グローバム音源プラットフォームSpotifyは27日「26日に累積再生数5億回を超えた」と発表した。

3月20日に発表した同曲は、荒れた波の中でも止まらず自分のペースで泳ぎ続ける意志と、人生への深い愛を込めた曲で、メロディーと歌詞が世界中ファンの共感を得た。リーダーRMが作詞作業全体に参加した。

まだ同曲は25日、米国ラスベガスで開催された「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」で「ソング・オブ・ザ・サマー」を受賞した。韓国メディアのスポーツ京郷は28日「発売から6日目の成績だけで、同賞の候補に上がり、受賞者に選ばれた」と報じた。

BTSは「どんな状況でも泳ぎ続けて進むすべての方々に、愛と応援を送ります。これからも泳ぎ続けよう」と、受賞の感想を語っている。

他にもARIRANGの収録曲14曲すべてが、Spotifyで1億再生を超えており「Body to Body」と「Hooligan」は2億ストリーミングを超えた。