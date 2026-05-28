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イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンが「【2026年最新】ソニー 1000X THE COLLEXIONを人気機種と比較してみた！【Apple AirPods MAX 2、Bowers & Wilkins Px8 S2】」を公開した。動画では、二代目イヤホン王子のゆーでぃ氏が、ソニーの最新モデルとApple、Bowers & Wilkinsの人気機種を徹底比較。それぞれの強みと、ユーザーの目的に合わせた「最適な1台」を提示している。



比較の対象となったのは、ソニー「1000X THE COLLEXION」、Apple「AirPods MAX 2」、Bowers & Wilkins「Px8 S2」の3機種。デザインや装着感、スペックなど多角的な視点から検証が行われた。



特に注目されたのが音質の違いだ。ゆーでぃ氏は、Px8 S2を「とにかく高解像度」と評価し、ボーカルや高域のリアルさから「音楽を聴くだけならクオリティが一番高い」と語る。一方で、AirPods MAX 2については「最もリスニング寄りで、音楽を楽しく聴ける味付けがうまい」と評した。



ソニーの1000X THE COLLEXIONについては、上品なサウンドと圧倒的な空間表現を絶賛。「ホール感が強めで包み込まれている感覚」と表現し、特に映画や映像コンテンツを楽しむ際に「映画館で聴いているのと本当に変わらない体験」ができるとその実力を高く評価した。



動画の最後でゆーでぃ氏は、純粋に音楽を楽しむならPx8 S2、Apple製品との連携や機能性を重視するならAirPods MAX 2、上質なサウンドで映像作品などをじっくり味わいたいなら1000X THE COLLEXIONと、それぞれの選び方を提示。「使うシーンやデザインの好き嫌いで選んでいい」と総括した。価格やスペックだけでなく、自分のライフスタイルに合ったヘッドホン選びの参考になる内容となっている。