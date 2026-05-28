◆日本ダービー追い切り（２７日・栗東トレセン）

クラシック２冠目の第９３回日本ダービーの追い切りが２７日、東西トレセンで行われた。２８日に枠順が確定する。

偉大な先輩の胸を借り、最後まで食らいついた。バステールは栗東・ＣＷコースで、宝塚記念を２週前に控える昨年の日本ダービー馬クロワデュノールと“競演”した。亀田（レースは川田）を背に、４馬身半先行。直線でＧ１・４勝のトップホースが迫ってくると力強い脚さばきで踏ん張り、首差だけ前に出た。

上々の内容に斉藤崇調教師は「あまり併せる機会もないので併せておこうと。しっかり動けていたと思うし、少しずつ良くなってきている。状態は良さそう」と納得の表情を浮かべた。

報知杯弥生賞ディープインパクト記念を快勝したが、本番の皐月賞ではスタートで後手に回り１１着に敗れた。本当に良くなるのはまだ先でも、秘める能力は確か。「前回はＧ１で、初めての長距離輸送。ゲート裏でずいぶん舞い上がっていた。そこだけ注意して競馬に向かえれば」。調教師として、史上初のダービー連覇がかかるトレーナーは力を込めた。